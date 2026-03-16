У главы аппарата Белого дома обнаружили рак

У руководителя аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс нашли рак груди на ранней стадии. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Он отметил, что у Уайлс «отличный прогноз».

«Во время лечения она будет проводить почти все время в Белом доме», — написал глава государства.

Сьюзан Уайлс родилась 14 мая 1957 года в штате Нью-Джерси в семье профессионального игрока в американский футбол и известного спортивного комментатора Пэта Саммералла. Окончила Мэрилендский университет в Колледж-Парке со степенью бакалавра гуманитарных наук. На президентских выборах 2016 года она руководила избирательной кампанией Дональда Трампа во Флориде. На выборах 2024 года вместе с политконсультантом Крисом ЛаСивитой она руководила предвыборной кампанией Трампа.

Была в браке с политическим консультантом и лоббистом Ленни Уайлсом. Известно, что в союзе родились две дочери.

Ранее Уайлс назвала Трампа человеком «с характером алкоголика».