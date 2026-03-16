Трамп сделал новое заявление по Ирану

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме на заседании совета управляющих вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа заявил, что за иранскими угрозами не скрывается реальная сила.

«В данный момент мы имеем дело с бумажным тигром. Две недели назад она не была таковой», — сказал он.

«Бумажный тигр» — это китайская метафора, используемая по отношению к человеку, за грозным видом которого скрывается беспомощность. Это выражение стало популярным в 1950-х гг. благодаря председателю Китайской Народной Республики Мао Цзэдуну, который употреблял его по отношению, в частности, к американцам.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий озвучил предположение, что во время недавнего телефонного разговора американский лидер мог попросить президента России Владимира Путина не вступать в конфликт в Иране.

