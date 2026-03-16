Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, можно ли есть зефир во время похудения

Биолог Лялина: в зефире меньше калорий, чем в шоколаде или тортах
KoSvetok/Shutterstock/FOTODOM

Зефир при похудении есть можно, но в небольших количествах — чтобы не превысить дневную норму калорий, рассказала «Газете.Ru» и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

«Низкая калорийность — примерно 250–300 ккал на 100 граммов — делает зефир менее калорийным десертом по сравнению с шоколадом или тортами. А содержание пектина из фруктов способствует улучшению пищеварения и нормализации стула. Зефир практически не содержит жиров, поэтому может быть полезен при ограничении их потребления. Его можно использовать как легкий десерт для поднятия настроения и удовлетворения [желания] сладкого без сильного вреда», — отметила эксперт.

По словам биолога, следует выбирать зефир без искусственных добавок.

«При всем этом высокое содержание сахарозы и глюкозы приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, что нарушает гомеостаз. Сахара провоцируют кариес при чрезмерном употреблении, а при частом употреблении способствует набору веса. Кроме того, в составе зефира могут быть искусственные добавки (красители, ароматизаторы), которые не полезны организму. Зефир не рекомендован при диабете и заболеваниях ЖКТ (гастрит, язва). При похудении зефир, конечно, можно, но в очень умеренных количествах — как редкое лакомство, а не регулярный продукт. Включать зефир в рацион нужно с учетом общей калорийности питания, чтобы не превысить дневную норму. При этом лучше выбирать натуральный зефир — без искусственных добавок, из яблок и ягод, и избегать сочетания с другими высококалорийными продуктами», — заключила она.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
