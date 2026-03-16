Россиянам рассказали, можно ли есть зефир во время похудения

Зефир при похудении есть можно, но в небольших количествах — чтобы не превысить дневную норму калорий, рассказала «Газете.Ru» и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

«Низкая калорийность — примерно 250–300 ккал на 100 граммов — делает зефир менее калорийным десертом по сравнению с шоколадом или тортами. А содержание пектина из фруктов способствует улучшению пищеварения и нормализации стула. Зефир практически не содержит жиров, поэтому может быть полезен при ограничении их потребления. Его можно использовать как легкий десерт для поднятия настроения и удовлетворения [желания] сладкого без сильного вреда», — отметила эксперт.

По словам биолога, следует выбирать зефир без искусственных добавок.

«При всем этом высокое содержание сахарозы и глюкозы приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, что нарушает гомеостаз. Сахара провоцируют кариес при чрезмерном употреблении, а при частом употреблении способствует набору веса. Кроме того, в составе зефира могут быть искусственные добавки (красители, ароматизаторы), которые не полезны организму. Зефир не рекомендован при диабете и заболеваниях ЖКТ (гастрит, язва). При похудении зефир, конечно, можно, но в очень умеренных количествах — как редкое лакомство, а не регулярный продукт. Включать зефир в рацион нужно с учетом общей калорийности питания, чтобы не превысить дневную норму. При этом лучше выбирать натуральный зефир — без искусственных добавок, из яблок и ягод, и избегать сочетания с другими высококалорийными продуктами», — заключила она.

