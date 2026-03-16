Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Екатеринбурженка избила врача из-за отказа в приеме без очереди

В Екатеринбурге женщина ворвалась в кабинет УЗИ и избила медика
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге перед судом предстанет 55-летняя местная жительница, обвиняемая в нападении на врача ультразвуковой диагностики, женщина ударила медика по голове и руке, требуя принять мужа без записи. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел в Центральной городской больнице № 20. Женщина вместе с мужем-инвалидом пришла в кабинет УЗИ, где врач принимала другого пациента. Она потребовала провести обследование без очереди.

Медик попросила женщину выйти и не мешать, объяснив, что нужно направление от лечащего врача. Доктор вышла на пост охраны, а вернувшись, получила удар по голове и руке от екатеринбурженки. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о хулиганстве, ей грозит до пяти лет колонии.

До этого в Омске пьяный пациент ударил ножом фельдшера скорой помощи. Бригада приехала по сигналу соседей, те решили, что помощь требуется 39-летнему ранее судимому местному жителю. Медики решили доставить его в токсикологию, но он повел себя агрессивно, достал нож и ударил одного из них. Пострадавшему оказали помощь на месте, а хулигана передали полиции для разбирательства.

Ранее в Орске мужчина избил врача, вернувшегося с СВО, и напал на водителя скорой

 
Теперь вы знаете
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!