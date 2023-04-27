Протесты, терроризм, экстремизм. За что из России смогут депортировать жителей новых регионов

Жители Бердянска стоят в очереди у входа в пункт приема документов на гражданство Российской Федерации в Бердянске, Запорожская область

Жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые не приняли российское гражданство и выступают за насильственное изменение конституционного строя России или участвуют в экстремистской деятельности, митингах или пикетах, смогут депортировать из страны. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, им могут сократить срок пребывания в России, аннулировать вид на жительство, лишить статуса беженца или временного убежища. При принятии такого решения иностранный гражданин будет обязан выехать из страны в течение трех календарных дней со дня уведомления. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»,

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жителям новых регионов, которые не приняли российское гражданство, могут ограничить время пребывания в РФ или депортировать из страны. Документ опубликован на портале правовой информации.

Санкции против иностранных граждан, которые не приняли российское гражданство, могут применяться в связи с созданием ими угрозы нацбезопасности РФ. К этой категории относятся:

— выступление за насильственное изменение основ конституционного строя РФ;

— финансирование или планирование террористических (экстремистских) актов или содействие в их совершении;

— посягательство на общественный порядок и общественную безопасность (участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях или пикетах).

В указе отмечается, что против таких граждан в установленном законодательством порядке могут приниматься решения о депортации из страны, реадмиссии в РФ, административном выдворении из России, неразрешении въезда в Россию, сокращении срока временного пребывания, нежелательности проживания в России, лишении статуса беженца или временного убежища, а также об аннулировании вида на жительство.

Если в отношении человека будет принято такое решение, он в течение трех календарных дней со дня уведомления должен покинуть территорию России, иначе его депортируют.

По данным МВД, в 2022 году гражданство РФ получили 691 тыс. человек. Из них российский паспорт получили 296 тыс. граждан Украины.

В указе также уточняется, что, если с 30 сентября 2022 года лица, проживавшие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей заявили о желании сохранить имеющееся у них гражданство, остаться лицами без гражданства, не принесли присягу гражданина РФ или отказались от ее принесения, то они будут признаны иностранными гражданами. Согласно указу, они могут проживать на территориях новых регионов с имеющимися у них документами до 1 июля 2024 года. Уточняется, что по истечении данного срока депортированы такие граждане не будут (если не совершали действия, связанные с насильственным изменением конституционного строя). Также отмечается, что лица без российского гражданства в праве работать на территориях новых регионах без разрешения на трудовую деятельность, однако соответствующие органы должны провести идентификацию их личности и занести в базу данных.

Также указ определяет порядок получения вида на жительство в России, срок рассмотрения заявления не должен превышать 20 рабочих дней.

Накануне Совет Федерации одобрил закон о лишении приобретенного гражданства РФ. Так, полученный паспорт можно потерять за дискредитацию ВС РФ, терроризм, публичные призывы к экстремизму и действиям против территориальной целостности страны, посягательство на жизнь госдеятеля, организацию вооруженного мятежа, дезертирство и призывы к развязыванию войны.

Гражданство, полученное по праву рождения, под новый закон не попадает. По закону «О гражданстве», россиянин, получивший свое паспорт по праву рождения, не может его лишиться, если только не сам примет такое решение.

В марте 2023 года Путин подписал закон, который предполагает для граждан России прекращение украинского гражданства со дня подачи заявления в МВД РФ о нежелании в нем состоять. Такое же заявление могут подать родители или представители детей до 14 лет от их имени.

В июле 2022 года Путин подписал указ, который вводит упрощенной порядок получения российского гражданства для всех граждан Украины. Для жителей Донецкой и Луганской народных республик упрощенный порядок действует с 2019 года. Для жителей Запорожской и Херсонской областей — с мая 2022 года.