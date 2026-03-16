В ЕС заявили, что не готовы по просьбе США направить корабли в Ормузский пролив

Каллас: страны Евросоюза не готовы направить корабли в Ормузский пролив
Страны — члены Европейского союза (ЕС) не готовы направить свои корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств государств ЕС заявила верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

Она обратила внимание, что конфликт на Ближнем Востоке не является «войной Европы».

«В этом регионе у нас есть операция Aspides <...> в Красном море. Обсуждение было о том, что ее следует усилить, потому что у нее не так много военно-морских средств, их должно быть больше», — рассказала дипломат.

По словам Каллас, также на встрече был поднят вопрос о расширении операции Aspides, чтобы она охватывала и Ормузский пролив.

«У государств — членов не было готовности это делать», — подчеркнула представитель ЕС.

16 марта постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер сообщил, что американская сторона будет настаивать на том, чтобы союзники направили корабли для обеспечения судоходства через Ормузский пролив. Он добавил, что Вашингтон намерен требовать помощи от партнеров по Североатлантическому альянсу каждый день.

Ранее президенту США предложили решить проблему Ормузского пролива с помощью ядерного оружия.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!