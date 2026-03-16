Китай объявил о предварительном согласовании ряда торговых вопросов с США

КНР и США сумели предварительно согласовать некоторые вопросы, связанные с двусторонними торгово-экономическими отношениями. Об этом, как передает «Синьхуа», сообщил глава китайской делегации на переговорах — замминистра коммерции Ли Чэнган.

Встречи делегаций двух стран состоялись в Париже 15-16 марта — в преддверии визита американского лидера в КНР, который запланирован на конец месяца, но может быть отложен из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

По словам Чэнгана, стороны провели консультации и смогли достичь «предварительного консенсуса» по некоторым важным торгово-экономическим вопросам.

«Следующим шагом станет продолжение консультативного процесса», — пояснил китайский министр.

Состоявшиеся консультации Чэнган назвал «углубленными, откровенными и конструктивными», поскольку по их итогам стороны сошлись во мнении о том, что стабильная торговля между США и КНР важна им самим и всему миру в целом.

При этом глава китайской делегации подчеркнул, что Пекин по-прежнему считает односторонние меры, принимаемые Вашингтоном в отношении товаров из КНР, недопустимыми и выступает против них.

Так Чэнган прокомментировал заявление торгпреда США Джеймисона Грира, который допустил, что Вашингтон может воспользоваться американским Законом о торговле от 1974 года и обложить пошлинами товары из некоторых стран за «нечестные торговые практики». Расследование, начатое по этому поводу, затрагивает КНР, Евросоюз и еще 14 государств.

Ранее США заподозрили Китай в поддержке Ирана.