Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Китай объявил о предварительном согласовании ряда торговых вопросов с США

Замминистра коммерции КНР: Китай и США достигли прогресса в торговых вопросах
Kurt Amthor/Global Look Press

КНР и США сумели предварительно согласовать некоторые вопросы, связанные с двусторонними торгово-экономическими отношениями. Об этом, как передает «Синьхуа», сообщил глава китайской делегации на переговорах — замминистра коммерции Ли Чэнган.

Встречи делегаций двух стран состоялись в Париже 15-16 марта — в преддверии визита американского лидера в КНР, который запланирован на конец месяца, но может быть отложен из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

По словам Чэнгана, стороны провели консультации и смогли достичь «предварительного консенсуса» по некоторым важным торгово-экономическим вопросам.

«Следующим шагом станет продолжение консультативного процесса», — пояснил китайский министр.

Состоявшиеся консультации Чэнган назвал «углубленными, откровенными и конструктивными», поскольку по их итогам стороны сошлись во мнении о том, что стабильная торговля между США и КНР важна им самим и всему миру в целом.

При этом глава китайской делегации подчеркнул, что Пекин по-прежнему считает односторонние меры, принимаемые Вашингтоном в отношении товаров из КНР, недопустимыми и выступает против них.

Так Чэнган прокомментировал заявление торгпреда США Джеймисона Грира, который допустил, что Вашингтон может воспользоваться американским Законом о торговле от 1974 года и обложить пошлинами товары из некоторых стран за «нечестные торговые практики». Расследование, начатое по этому поводу, затрагивает КНР, Евросоюз и еще 14 государств.

Ранее США заподозрили Китай в поддержке Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!