Герасимов: за две недели ВС России освободили 12 населенных пунктов

За две недели марта объединенная группировка войск Вооруженных сил (ВС) России освободила 12 населенных пунктов Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил страны Валерий Герасимов, передает Минобороны РФ.

«За две недели марта соединениями и воинскими частями Объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов», — добавил он.

Он также заявил, что в рамках выполнения задач специальной военной операции (СВО) российская армия продвигается по всем направлениям.

До этого Герасимов также раскрыл, что самые активные боевые действия ведутся на Краснолиманском направлении, где российские штурмовики освобождают Красный Лиман. По его словам, здесь российская группировка войск «Запад» контролирует более половины города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР).

10 марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил президенту России Владимиру Путину, что за полгода территория республики, контролируемая украинскими войсками, сократилась с 25% до 15–17%.

Ранее Герасимов вручил награды наиболее отличившимся бойцам ВС России.