«Это казалось очень неправильным»: латвийская саночница о допуске россиян

Латвийская саночница Элина Иева Бота призналась, что допуск российских спортсменов к международным соревнованиям показался ей неправильным. Ее слова передает Delfi.

«Это казалось очень неправильным, казалось, что они не должны стартовать. Решила, что не буду здороваться», — рассказала Бота.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов.

Последними из списка приглашение приняли горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, а также саночники Дарья Олесик и Павел Репилов. До них заявки на участие отправляли конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Ранее в НХЛ заявили, что отстранение сборной России не является проблемой лиги.

 
