Ветеринар объяснил, почему собакам нельзя толстеть

Ветеринар Шеляков: лишний вес может быть фатален для собак, особенно для корги
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какие болезни могут появиться у собак с лишним весом. В особенности, по его словам, лишний вес «фатален» для породы корги.

«Ни одного аргумента в пользу лишнего веса я не назову. То есть лишний вес это кардионагрузки, дыхательные нагрузки и опорно-двигательные нарушения. К корги это относится в большей степени, чем к другим, может быть, животным, потому что это все-таки хондродистрофичная порода, то есть коротконогие, длинные — нагрузка на позвоночник для них фатальна. Могут быть грыжи, дископатии, парализации. Поэтому, конечно же, баланс между энергией, расходом энергии должен быть соблюден. Если собака мало энергии расходует, [а] кормим [много] — лишняя масса идет всегда», — отметил он.

Ветврач рассказал, как может похудеть животное.

«Собаке похудеть всегда сложно. Потолстеть можно легко. Если люди садятся на диету, идут в спортзал, расход энергии увеличивается, вес уменьшается. То же самое с животными. Нужна консультация с ветеринарным врачом — разработка индивидуальной программу физических нагрузок и диета. И тогда все получится», — заключил он.

Ранее кинолог предупредил о главной опасности шоколада для собак.

 
