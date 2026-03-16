Герасимов раскрыл, какую часть Красного Лимана контролируют российские войска

Герасимов: ВС РФ контролируют более половины Красного Лимана в ДНР

Российская группировка войск «Запад» контролирует более половины города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, его слова приводит министерство обороны.

«Под контролем группировки «Запад» находится более половины города», — сказал он.

По его словам, самые активные боевые действия ведутся на Краснолиманском направлении, где российские штурмовики освобождают Красный Лиман.

На днях Воздушно-космические силы России с помощью фугасных авиационных бомб ФАБ-3000 атаковали пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красном Лимане.

За полгода территория ДНР, контролируемая украинскими войсками, сократилась с 25% до 15–17%. Об этом стало известно после встречи президента России Владимира Путина с главой республики Денисом Пушилиным в Кремле. Глава государства отметил, что за последние годы территории ДНР был нанесен «колоссальный ущерб», однако «восстановление идет довольно быстрыми темпами». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о попадании ВСУ в огневой мешок в Красном Лимане.