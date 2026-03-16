Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Герасимов раскрыл, какую часть Красного Лимана контролируют российские войска

Герасимов: ВС РФ контролируют более половины Красного Лимана в ДНР
Виктор Антонюк/РИА Новости

Российская группировка войск «Запад» контролирует более половины города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, его слова приводит министерство обороны.

«Под контролем группировки «Запад» находится более половины города», — сказал он.

По его словам, самые активные боевые действия ведутся на Краснолиманском направлении, где российские штурмовики освобождают Красный Лиман.

На днях Воздушно-космические силы России с помощью фугасных авиационных бомб ФАБ-3000 атаковали пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красном Лимане.

За полгода территория ДНР, контролируемая украинскими войсками, сократилась с 25% до 15–17%. Об этом стало известно после встречи президента России Владимира Путина с главой республики Денисом Пушилиным в Кремле. Глава государства отметил, что за последние годы территории ДНР был нанесен «колоссальный ущерб», однако «восстановление идет довольно быстрыми темпами». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось о попадании ВСУ в огневой мешок в Красном Лимане.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!