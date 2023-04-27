Путин и Эрдоган приняли участие в церемонии завоза топлива на АЭС «Аккую»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по видеосвязи участвуют в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС «Аккую». Во время мероприятия Путин заявил, что РФ продолжит обеспечивать Турцию энергоресурсами, прежде всего газом. Ранее лидеры стран провели телефонные переговоры, в ходе которых Эрдоган заявил о возможности поработать над новыми предложениями по зерновой сделке. По словам российского президента, в телефонном разговоре они достигли с Эрдоганом ряда важных договоренностей, в том числе по росту товарооборота.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференцсвязи участвуют в церемонии доставки на площадку АЭС «Аккую» первой партии ядерного топлива для первого энергоблока. Очно на мероприятии присутствуют гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава «Росатома» Алексей Лихачев и министр энергетики Турции Фатих Донмез.

В ходе выступления Путин назвал АЭС важнейшим совместным проектом Москвы и Анкары.

«Это флагманский проект, он несет как обоюдные экономические выгоды, так и, безусловно, способствует укреплению многопланового партнерства между нашими государствами»,

— отметил он.

АЭС «Аккую» в Турции «Аккую» — совместный проект атомной станции Москвы (госкорпорация «Росатом») и Анкары. Строительство первого энергоблока АЭС «Аккую» началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020, третьего - в марте 2021, четвертого - в июле 2022 года. Это первая АЭС в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, станция будет вырабатывать 10% потребности Турции в электроэнергии. Стоимость... Читать дальше

Также Путин заявил, что Россия продолжит обеспечивать Турцию природным газом, однако с запуском «Аккую», соответственно, сократит поставки. После этого, отметил Путин, газ можно будет перенаправить в третьи страны через турецкий газовый хаб. Запуск станции запланирован на конец 2023 — начало 2024 года.

«После того как «Аккую» заработает на полную мощность, мы, конечно, меньше будем поставлять природного газа в Турцию. Это дорогой продукт сегодня и будет только дорожать. <…> Кроме того, мы настроены на активизацию сотрудничества по поставкам газа в третьи страны», — сказал Путин.

Кроме того, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев передал главе Минэнерго Турции Фатиху Донмезу сертификат о доставке ядерного топлива на «Аккую», разрешение на это дал Путин. После этого АЭС «Аккую» фактически стала ядерным объектом, а Турция присоединилась к клубу стран с атомной энергетикой.

До торжественной церемонии Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. По словам Путина, они достигли ряда принципиально важных совместных договоренностей, прежде всего, в экономике и торговле, а также в вопросе увеличения поставок сельхозпродукции.

Также российский президент отметил, что если бы не его турецкий коллега, «сложно было бы говорить об успехах» в отношениях двух стран. Кроме того, Путин на фоне сообщений о проблемах со здоровьем Эрдогана пожелал ему скорейшего выздоровления.

Вечером 25 апреля Эрдоган почувствовал недомогание во время интервью местным телеканалам в прямом эфире, позже он рассказал, что его плохое самочувствие связано с желудочным гриппом. На следующий день были отменены все публичные мероприятия с его участием. 26-го числа в турецких СМИ появилась информация об инфаркте у Эрдогана, сообщалось также, что его семью попросили приехать в больницу. Однако турецкие власти опровергли эту информацию и сообщили, что Эрдоган «силен, полон энергии и будет управлять страной еще долгое время».

Эрдоган в ходе церемонии на «Аккую» заявил, что Турция присоединяется к клубу стран с атомной энергетикой, хоть и с задержкой в 60 лет.

Канцелярия турецкого лидера в свою очередь сообщила, что в ходе телефонного разговора Эрдоган поблагодарил Путина за вклад в строительство «Аккую». Также в ведомстве сообщили, что лидеры стран обсудили по телефону ситуацию на Украине, зерновую сделку, Сирию и создание рабочей группы по урегулированию ситуации на Украине. В частности, турецкий президент заявил Путину о возможности поработать над новыми предложениями по черноморской продуктовой инициативе, отметили в канцелярии.

«Президент Эрдоган заявил, что новые инициативы могут появиться в рамках рабочей группы, которую предлагается создать»,

— сообщили в ведомстве.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на церемонии, заявил, что АЭС «Аккую» будет производить атомную энергию и через 100 лет после запуска. Также он отметил, что «Аккую» имеет все компоненты, чтобы назвать ее самой безопасной АЭС в мире.

«Я посмотрел АЭС «Аккую», и это очень большой успех, МАГАТЭ поддерживает проект», — отметил он.

Письмо оппозиции

Накануне на фоне сообщений об ухудшении здоровья Эрдогана его главный конкурент на предстоящих выборах Кемаль Кылычдароглу отправил российскому экспертному сообществу послание, в котором говорилось, что смена власти в Турции двустороннему сотрудничеству не повредит. Об обращении Кылычдароглу сообщал «Коммерсантъ». В предвыборном послании политик признал, что отношения двух стран всегда сталкивались с трудностями, однако их удавалось преодолевать и сохранять уважение друг к другу. Анкара, по его словам, заинтересована в здоровых отношениях с Москвой. Кроме того, он отметил, что его политический альянс считает неправильными «антироссийские подходы в мире».

«В краткосрочной перспективе нашим приоритетом в политических отношениях будет прекращение конфликта на Украине и обеспечение безопасного продолжения действия соглашения Черноморской зерновой инициативы. Кроме того, мы будем и впредь оказывать содействие в прекращении разногласий между двумя нашими соседями (РФ и Украиной.— «Ъ»)»,— добавил Кылычдароглу.