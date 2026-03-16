Адвокат оценил вероятность закрытия дела Лерчек из-за болезни

Адвокат Жорин: заболевание Лерчек не является основанием для закрытия ее дела
Суд в Москве приостановил рассмотрение уголовного дела в отношение блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, из-за ее онкологического заболевания. Адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» объяснил, является ли болезнь основанием для закрытия дела.

«В соответствии с адвокатской этикой я не могу комментировать уголовные дела, в которых не участвую. Поэтому могу пояснить, как в целом закон регулирует подобные ситуации. Само по себе тяжелое заболевание обвиняемого не является основанием для прекращения дела. В таких случаях уголовно-процессуальное законодательство предусматривает возможность приостановления производства по делу, если состояние здоровья лица временно не позволяет ему участвовать в следственных действиях или судебном разбирательстве. Такие механизмы предусмотрены, например, ст. 208 УПК РФ на стадии предварительного расследования и ст. 253 УПК РФ на стадии судебного разбирательства. Если после лечения состояние здоровья позволит участвовать в процессе, производство по делу, как правило, возобновляется и рассмотрение продолжается в обычном порядке», — отметил он.

При этом болезнь является смягчающим обстоятельством при назначении наказания, подчеркнул адвокат. По словам Жорина, наличие у Чекалиной четырех несовершеннолетних детей тоже не повлияет на решение о прекращении дела.

«Прекращение уголовного дела возможно только по основаниям, прямо предусмотренным законом — например, при отсутствии события или состава преступления, истечении сроков давности и в ряде других случаев. Сам факт тяжелой болезни обвиняемого к таким основаниям, как правило, не относится. Наличие у обвиняемого несовершеннолетних детей также само по себе не прекращает уголовное дело, но может учитываться судом при решении вопроса о мере пресечения и впоследствии при назначении наказания», — добавил адвокат.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов.

Чекалина родила четвертого ребенка в феврале 2026 года. В марте у нее обнаружили четвертую стадию рака желудка — она легла в больницу для прохождения химиотерапии. По словам ее партнера Луиса Сквиччиарини, блогерша страдала от симптомов болезни, однако из-за нахождения под домашним арестом не могла пройти обследование, поскольку суд и следователи отказывали на прошения разрешить поход к врачам. После того как 26 февраля она родила от Сквиччиарини ребенка, ее состояние ухудшилось, а боли возобновились. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее возлюбленный Лерчек опубликовал ее фото в скорой.

 
