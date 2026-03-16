В сборной России обвинили WADA в легализации допинга через терапевтические разрешения

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) позволяет норвежским лыжникам принимать допинг под видом терапевтических разрешений. Его слова приводит РИА Новости.

«Тот же Клебо, придя в сборную, не был астматиком. Но потом ему сразу сделали терапевтические исключения. И если бы это не помогало спортивным результатам, не было бы смысла их оформлять. Я давно говорил, что WADA превратилось не в запретительную систему, а в разрешительную: когда через терапевтические разрешения фактически разрешают применение допинговых препаратов», — заявил Бородавко.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. На Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе выступили 13 россиян, единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро.

