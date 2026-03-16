В Индии мужчина забил брата, который не дал ему пароль от телефона

В Индии 24-летний мужчина поссорился со старшим братом из-за телефона и жестоко избил его, пострадавшего не спасли. Об этом сообщает Times of India.

Между братьями вспыхнул конфликт из-за мобильного телефона, который перерос в ожесточенную драку. Младший устроил погром в комнате и избил родственника до потери сознания. Местные жители услышали шум и вызвали полицию. Избитого госпитализировали, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

По словам членов семьи, у братьев были давние разногласия. Ссора началась из-за того, что старший отказался дать младшему пароль от своего мобильного телефона. Обвиняемого арестовали, возбуждено уголовное дело.

