Герсимов раскрыл, какую часть Константиновки контролируют российские войска

Вооруженные силы РФ контролируют более 60% Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, его слова приводит министерство обороны.

«В самой Константиновке уличные бои ведутся в северо-восточной части. Более 60% территории населенного пункта находится под нашим контролем», — сказал он.

По словам Герсимова, российские штурмовики вышли юго-западные окраины Константиновки и продвигаются вглубь города.

15 марта боец с позывным «Грешник» рассказал, что российские дроны уничтожили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard, замаскированный в лесополосе под Константиновкой.

За полгода территория ДНР, контролируемая украинскими войсками, сократилась с 25% до 15–17%. Об этом стало известно после встречи президента России Владимира Путина с главой республики Денисом Пушилиным в Кремле. Глава государства отметил, что за последние годы территории ДНР был нанесен «колоссальный ущерб», однако «восстановление идет довольно быстрыми темпами».

