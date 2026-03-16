В Перми во второй раз задержали пенсионера, протестовавшего против блокировок в интернете

Полиция второй раз задержала в Перми участника пикета за свободный интернет

Полицейские во второй раз задержали 80-летнего пенсионера Виктора Гилина, который накануне участвовал в одиночном пикете против блокировок в интернете. Об этом сообщила партия «Рассвет».

Первый раз Гилина задержали, когда он развернул плакат за свободный интернет рядом с местом, где должен был состояться митинг против блокировок. Пенсионеру вменили неповиновение требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и назначили штраф в размере двух тысяч рублей.

После суда сотрудники центра «Э» вновь доставили мужчину в отделение полиции и составили новый протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (организация несанкционированного публичного мероприятия). Пенсионера оставили на ночь в отделе, где он объявил голодовку.

Партия выразила готовность помочь Гилину в оплате штрафов.

15 марта в Перми должен был пройти митинг за свободный интернет. Изначально городские власти согласовали проведение мероприятия, однако примерно за два часа до начала разрешение было отозвано. В администрации сослались на «потенциальную аварийную ситуацию» и проведение работ сетевыми службами.

Как отмечают организаторы, это уже третий случай, когда в Перми отменяют согласованную акцию за свободу слова и интернета незадолго до ее начала. Предыдущие отмены были в августе и ноябре 2025 года.

