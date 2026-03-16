Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Дубцова раскрыла секрет похудения: «Любовь, гормоны и большой теннис»

Telegram-канал «ИРИНА ДУБЦОВА»

Певица Ирина Дубцова в беседе с kp.ru поделилась секретами своей стройной фигуры.

«Любовь, гормоны и большой теннис — других секретов хорошей фигуры у меня нет», — рассказала артистка.

Дубцова также призналась, что положительно относится к уколам для похудения. Она добавила, что все подобные вмешательства должны проходить под наблюдением специалистов.

По словам Дубцовой, она тоже пробовала такие уколы. Но она смогла похудеть только после лечения у эндокринолога. Врачи вылечили ей щитовидную железу.

Ирина Дубцова стала известной после победы в четвертом сезоне шоу «Фабрика звезд» в 2004 году. В 2005 году артистка выпустила дебютный альбом «О нем». Она является лауреаткой премий «Золотой граммофон», «Телезвезда» и «Муз-ТВ».

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин наградил Дубцову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Такую же награду получил клавишник рок-группы «Земляне» Андрей Дубровин и музыкант Александр Маршал.

Ранее Дубцову обвинили в использовании ИИ при написании песен.

 
Теперь вы знаете
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!