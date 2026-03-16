Дубцова раскрыла секрет похудения: «Любовь, гормоны и большой теннис»

Певица Дубцова рассказала, что теннис помогает ей поддерживать стройность

Певица Ирина Дубцова в беседе с kp.ru поделилась секретами своей стройной фигуры.

«Любовь, гормоны и большой теннис — других секретов хорошей фигуры у меня нет», — рассказала артистка.

Дубцова также призналась, что положительно относится к уколам для похудения. Она добавила, что все подобные вмешательства должны проходить под наблюдением специалистов.

По словам Дубцовой, она тоже пробовала такие уколы. Но она смогла похудеть только после лечения у эндокринолога. Врачи вылечили ей щитовидную железу.

Ирина Дубцова стала известной после победы в четвертом сезоне шоу «Фабрика звезд» в 2004 году. В 2005 году артистка выпустила дебютный альбом «О нем». Она является лауреаткой премий «Золотой граммофон», «Телезвезда» и «Муз-ТВ».

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин наградил Дубцову орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Такую же награду получил клавишник рок-группы «Земляне» Андрей Дубровин и музыкант Александр Маршал.

Ранее Дубцову обвинили в использовании ИИ при написании песен.