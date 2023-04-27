МВД России объявило в розыск командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапу

МВД России объявило в розыск командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу. Военного разыскивают в связи со статьей об «организации посягательства на жизнь правоохранителя» (ч. 3 ст. 33, ст. 317 УК). На чью жизнь могли посягнуть силы, подконтрольные вице-адмиралу, не уточняется. 21 апреля Лефортовский суд Москвы заочно арестовал главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Из базы данных МВД России следует, что командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу объявили в розыск. Отмечается, что в московский Хамовнический районный суд поступило ходатайство из Следственного комитета РФ о заочном аресте военного по ст. 317 УК («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Статья предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Конкретное событие, в связи с которым Неижпапа объявлен в розыск, не уточняется.

«Неижпапа Алексей Леонидович родился 9 октября 1975 года в Севастополе. Разыскивается по статье УК РФ»,— следует из базы данных розыска МВД.

Неижпапа занимает должность командующего Военно-морскими силами Украины с 2020 года, до этого четыре года он был замкомандующего. Родился в Севастополе, окончил Севастопольский военно-морской институт, а в 2015-м — Национальный университет обороны Украины. Неижпапа принимал участие в проводимой Киевом АТО (антитеррористическая операция в Донбассе). Неоднократно руководил украинско-американскими учениями Sea Breeze с украинской стороны. В апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание вице-адмирала. В июне 2022 года награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени за «личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите госсуверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».

В качестве командующего ВМС Украины Неижпапа причастен к использованию морских и воздушных беспилотников в Черном море против российского флота. Так, в ночь на 29 октября украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев тогда заявил, что дроны были уничтожены, пострадавших не было, гражданская инфраструктура не повреждена. Минобороны РФ назвало произошедшее терактом. Военное ведомство сообщило, что незначительные повреждения получил морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное. Украинская сторона утверждала о поражении не менее трех кораблей. Вечером 29 октября Минобороны объявило о приостановке участия РФ в зерновой сделке. В свою очередь в МИД РФ заявили, что украинские военные использовали для атаки гуманитарный коридор, задействованный в зерновой сделке, и в связи с этим Россия «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок».

В пресс-релизе ВМС Украины Неижпапа отмечал, что «такие морские беспилотники уже доказали свою эффективность и могут существенно изменить ситуацию в Черном море. Они могут участвовать в дальней морской разведке и наблюдении за побережьем, сопровождении и поддержке традиционного флота, конвоировании торговых судов, в корректировке артиллерийского огня, защите наших баз и противодействии десантным операциям».

По данным краудфандинговой платформы UNITED24, на которой собираются пожертвования для нужд ВСУ, длина морского дрона составляет 5,5 метра, вес около тонны, радиус действия около 400 км, автономность 60 часов, вес боевой части 200 кг, максимальная скорость 80 км/час. Связь, по данным портала, обеспечивается через терминалы Starlink. Стоимость экземпляра оценивается в $250 тыс.

Арест главы ГУР

21 апреля московский Лефортовский районный суд заочно арестовал на два месяца главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова. Его обвиняют по ч. 1 ст. 205.4 «Организация террористического сообщества», ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 «Попытка теракта группой лиц по предварительному сговору», а также по ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 222.1 УК «Незаконные операции со взрывчатыми веществами». В октябре 2022 года, после взрыва на Крымском мосту, ФСБ РФ назвала Буданова организатором теракта.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате теракта погибли четыре человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом проходящего мимо железнодорожного состава. В ФСБ считают, что бомбу в грузовике замаскировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки на 22 паллетах общим весом 22,7 т. Взрывчатку отправили в начале августа из порта Одессы в болгарский город Русе, после чего перенаправили в Грузию, а затем в Армению, считают в ведомстве. После этого груз отправили в Армавир, а затем на Крымский мост.