Герасимов заявил о наступлении ВС России по всем направлениям в зоне СВО

Герасимов: российская армия наступает на всех направлениях СВО

В рамках выполнения задач специальной военной операции (СВО) российская армия продвигается по всем направлениям. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил во время проверки хода выполнения боевых задач группировкой войск «Южная», сообщает Минобороны России.

«Продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление ведется на всех направлениях», — отметил он.

До этого Герасимов раскрыл, что российские войска контролируют более половины города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР).

13 марта в Минобороны сообщили о продвижении подразделения российской группировки войск «Восток» вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и установлении контроля над населенным пунктом Зализничное в Запорожской области.

Как рассказал представитель силовых структура РФ, взятие Зализничного «Востоком» отодвинуло линию фронта более чем на 5 км к западу от Гуляйполя.

