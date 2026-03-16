Кустурица заявил о необходимости честных историй в современном кино

Режиссер Кустурица заявил, что важно создавать фильмы с честной и сильной историей
Пресс-служба кинофестиваля «Дух огня»

Режиссер Эмир Кустурица рассказал о важности создания сильных и честных фильмов. Об этом он заявил на дискуссии деловой программы в рамках кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске.

Кустурица объяснил это растущей конкуренцией за внимание зрителей в современной киноиндустрии.

«Поэтому особенно важно создавать много хороших фильмов — честных, сильных историй, которые могут говорить с людьми о ценностях и смыслах. Коммерческий успех не всегда равен настоящему качеству, но по-настоящему хороший фильм всегда остается в душе зрителя и становится частью культуры», — поделился режиссер.

В дискуссии также приняли участие губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Югры Руслан Кухарук, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева, старший вице-президент ПСБ Вера Подгузова, генеральный продюсер 1-2-3 Production Артем Михалков, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, режиссер Алексей Герман, а также представители киноиндустрии из Китая, Турции и Индии.

Ранее в Госдуме заявили, что получать «Оскар» уже неприлично.

 
