Путин поздравил паралимпийца Бугаева с победой в слаломе

Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева, который завоевал золотую медаль в слаломе на зимних Паралимпийских играх — 2026. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с триумфом. Уверенной, красивой победой в слаломе вы ещё раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твёрдость характера. Мы искренне гордимся вами», — сказано в сообщении.

Несмотря на туман, Бугаев лидировал после первой попытки и чисто проехал вторую, опередив серебряного призера почти на три секунды. Для него это золото стало первым на Паралимпиаде, до этого Бугаев дважды завоевывал бронзу.

Для российской команды это золото стало восьмым на Паралимпиаде, причем три из медалей высшей пробы были завоеваны 15 марта: сначала свое второе золото завоевал лыжник Иван Голубков, а следом третью золотую награду выиграла лыжница Анастасия Багиян.

За сборную России на Играх выступают шесть спортсменов, впервые с 2014 года атлеты допущены на Паралимпиаду под флагом страны. Всего спортсмены завоевали 12 наград.

Ранее сборная России установила уникальный рекорд на Паралимпиаде.

 
Теперь вы знаете
Появился обновленный список профессий, в которых россиян заменит ИИ. Кому пора беспокоиться
