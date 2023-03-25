Военная операция на Украине. День 395-й

Советник Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что сейчас есть все предпосылки к тому, чтобы Авдеевка была взята в оперативное окружение.
В Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины ночью объявляли воздушную тревогу.
Украинское издание «Страна» также сообщало о взрывах в Краматорске и Константиновке, а также о двух взрывах в Славянске.
❗️Украина на данный момент не может начать наступление, заявил президент Владимир Зеленский.
Он объяснил это тем, что Киев ожидает поставок танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня. Комментируя возможность мирных переговоров, он заявил, что для этого не создано «абсолютно никаких условий».
Российские вертолеты Ми-35 и Ми-24 поразили украинские критически важные объекты, обнаруженные в ходе разведки беспилотниками «Орлан-30» на краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«Укртранснафта» планирует увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» с 1 апреля, сообщило агентство Argus.
По информации издания «Коммерсантъ», речь идет о повышении ставки вдвое, до €27,2 за тонну.