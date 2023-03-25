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Политика

Военная операция на Украине. День 395-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 395-й день

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Алексей Майшев/РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев пока не может начать контрнаступление. По его словам, страна ожидает поставок танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня. Украина планирует повысить тариф на транзит российской нефти для Восточной Европы, пишет «Коммерсантъ». Джо Байден заявил, что США и Канада собираются продолжать давление на Россию с помощь «исторических санкций и тарифов». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:24

Советник Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что сейчас есть все предпосылки к тому, чтобы Авдеевка была взята в оперативное окружение.

8:16

В Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины ночью объявляли воздушную тревогу.

Украинское издание «Страна» также сообщало о взрывах в Краматорске и Константиновке, а также о двух взрывах в Славянске.

8:12

❗️Украина на данный момент не может начать наступление, заявил президент Владимир Зеленский.

Он объяснил это тем, что Киев ожидает поставок танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня. Комментируя возможность мирных переговоров, он заявил, что для этого не создано «абсолютно никаких условий».

8:08

Российские вертолеты Ми-35 и Ми-24 поразили украинские критически важные объекты, обнаруженные в ходе разведки беспилотниками «Орлан-30» на краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

8:04

«Укртранснафта» планирует увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» с 1 апреля, сообщило агентство Argus.

По информации издания «Коммерсантъ», речь идет о повышении ставки вдвое, до €27,2 за тонну.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 395-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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