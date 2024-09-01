«О симпатии ко мне он сразу рассказал жене». Как заняться свободной любовью

Со мной в автобусе как-то познакомился мужчина. Он был хорош собой и весьма недвусмысленно демонстрировал эротический интерес. Я же погасила его пыл вопросом о свободе. Мой кавалер рассказал, что у него есть женщина. «Так что же еще нужно?» — удивилась я. «Не хочется каждый день есть одни и те же макароны», — простодушно признался мужчина. Но если этот человек просто был голодным самцом, не способным обуздать либидо, то другой, заговоривший со мной о «свободных отношениях» спустя годы, производил совсем другое впечатление. Я была свободна и хотела познакомиться.

Вадима, назовем его так, я встретила на сайте: он работал врачом, слушал хорошую музыку, читал книги, о которых хотелось думать и говорить, но почему-то был одинок.

Мы переписывались несколько дней, и вдруг он огорошил меня признанием, что о своей растущей, как тревога в полнолуние, симпатии ко мне он сообщил… жене.

Я не подозревала о ее существовании и не могла понять, зачем с ней обсуждать меня. Выяснилось, что Вадим с супругой — люди близкие, прогрессивные и потому решили, что у них открытый брак, то есть каждый волен заводить романы на стороне, рассказывая друг другу вечером за чаем, что и как. Зачем? Ну так потому что «близкие», какие тут секреты, а жена мою кандидатуру одобрила. Я, узнав о таком повороте, тоже решила поступить открыто — послать и забанить, что наверняка говорит о моей низкой прогрессивности и даже отсталости. Но есть и более продвинутые люди, игнорировать опыт которых было бы крайне легкомысленно.

Знаю мужчину, для которого ударом стала не столько измена жены, а то, что она после развода предложила играть в «семейную идиллию», предлагая праздновать день рождения ребенка вместе с ее любовником и бывшим мужем. Такие вот открытые, доверительные отношения. Мужчина к такой «свободе взглядов» оказался не готов, назвав это содомом. Сестра жены осудила его за узость мышления, мещанство и эгоизм, но когда ее собственный супруг предложил жить поочередно неделю с ней и детьми, неделю — с молодой любовницей, подала на развод.

Наверняка меня упрекнут сейчас в очернении мужчин, потому будем объективны: женщины тоже подчас идут в «свободные отношения» (то есть партнеры договорились, что могут иметь любовников на стороне).

Одна такая, заскучав, предложила мужу «согласованные измены», после чего их союз треснул по швам. Муж-то спорить не стал, распробовал, да и понял, что с ней — женой — так можно. Втянулся. А в этой игре обратного хода нет. Да и стоит ли удивляться: семья как дом — вы строите стены, сцепляя кирпичи доверием, заботой, уважением, не забывая о сексе. «Строительство» это трудоемкое, и вдруг вы сами заявляете: а давай брешь в стене проделаем, а то душно. Так и не удивляйтесь, что фундамент пошел трещинами, холодно и сквозняк, зато вам доверительно рассказывают о новой пассии.

На сайте «Мамба» клинический психолог Анастасия Шершнева комментирует журналистке Даше Зайцевой нюансы свободных отношений. По мнению психолога, людей в открытом союзе привлекает ощущение новизны и независимости. Главное — не забыть о границах, например знакомить партнера с новыми пассиями или «не есть чипсы на нашем диване». Ведь такой специфический сценарий не отменяет ревности. А то вдруг вы переспали с Наташей и Пашей, но своему Саше не рассказали об этом, а? Ну или вы, выстраивая со своим партнером границы, договорились, что поцелуи с посторонним человеком возможны, но не секс, но как-то так вышло, что стоп-кран не сработал.

Причем на том самом диване. А вы так не договаривались, нехорошо вышло.

Чем глубже вникаешь в тонкости свободной любви, тем больше заветного узнаешь, но сомневаешься — любовь ли это.

Например, «этичный формат» предполагает, что пара обсудила ожидания и риски, все согласны и получают удовольствие. Баланс у них. А вот «неэтично» — это когда один или оба молчат об отношениях на стороне. Рассказали? Значит, вы «этичный» пользователь, а не марафонец случайных связей. Запомните, а то вас наверняка кто-то дремучий и неосознанный по незнанию виноватым сделает, а вы просто живете как хотите, как чувствуете. Либидо такое.

С точки зрения сторонников свободных отношений, нырнув в подобное, можно обрести возможность нового сексуального опыта и «безграничную свободу». Но это не точно. Сработает, если вы глухи к упрекам далеких от коллективного счастья со множеством слагаемых. Они даже пример звездного союза приводят — философы Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр состояли в открытом браке, сообщая друг другу об изменах (у Симоны были как любовники, так и любовницы). Ну что ж, если вы не готовы к классической семье, детям, совместному быту и считаете себя философом, то почему нет.

Только вот не обольщайтесь. Газета Le Monde опубликовала письмо Симоны, написанное в 1953 году из Амстердама. В нем она утверждает, что с Сартром у них не было настоящей близости. «Конечно, я любила его, но безответно — наши тела существовали впустую», — сказано в этом письме. Своей «первой настоящей любовью, той, которая случается только раз в жизни, а может быть, никогда» она назвала документалиста Клода Ланцмана, с которым вместе жила: «Я обожаю тебя всем телом и душой, ты моя судьба, моя вечность, моя жизнь. Я твоя жена навечно».

Вы бы хотели спустя десятилетия узнать, что ваша жена, пусть и феминистка, любила другого? Полагаю, не каждый мужчина способен на такое широкое чувство свободы.

Кстати, о свободе. Это сверхценное понятие, но почему-то некоторые люди внезапно начинают думать, что истинная свобода и брак несовместимы.

Доходит до драм, когда женатый мужчина вдруг заявил супруге, что устал от бремени ответственности, потому предложил жить на одной территории и воспитывать детей, но не приставать к нему с бытовыми и финансовыми вопросами. В качестве бонуса — «великодушно разрешил» иметь личную жизнь на стороне. Она не поняла ничего — ни ухода от ответственности в семье с тремя детьми, ни бонуса интимной свободы. И развелась. А он обиделся.

Вот и интернет-пользователи разошлись во мнениях, выступая за и против открытых отношений. Кто-то написал о неприемлемости подобных договоренностей, некоторые — горячо поддержали. Причем среди одобривших оказались и женщины, аргументируя свое мнение стремлением экономить время на быт в пользу карьеры и путешествий.

«Люди связаны сексом, взаимоотношениями. Им так удобно жить», — написала одна женщина. Ее поддержал Сергей, сформулировав емкий манифест: «Свободные отношения сейчас более распространены. Люди по сути более эгоистичны и им не нужны проблемы. В свободных отношениях проще разойтись. И нет смысла потом доказывать кому то что-то». Говоря за всех, Сергей, конечно, погорячился (я, например, точно под его словами не подпишусь), но слова об эгоизме и фраза «проще разойтись» исчерпывающе объясняют логику удобного выбора.

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