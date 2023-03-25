«Не можем начать контрнаступление без танков, артиллерии и HIMARS». Зеленский рассказал о положении ВСУ

Украина не может отправить своих солдат на передовую, не снабдив их оружием. Поскольку боеприпасов не хватает, то и контрнаступление пока невозможно. Об этом японской газете заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также рассказал о своем скептическом отношении к китайской инициативе прекратить боевые действия и заявил, что переговоры с Россией в ближайшее время не предвидятся. При этом в ДНР утверждают, что на линию соприкосновения стягиваются дополнительные силы ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский признался в интервью японской газете Yomiuri, что ВСУ пока не готовы к контрнаступлению на восточном направлении. Глава государства объяснил это нехваткой вооружения.

«Пока не можем начать [контрнаступление]. Без танков, артиллерии и [американских реактивных систем залпового огня] HIMARS мы не можем отправить наших храбрых солдат на передовую», – приводит издание слова Зеленского в одной из выдержек из его интервью.

По его словам, украинская армия ожидает от партнеров очередную военную помощь.

В то же время политик подчеркнул, что Киев не может долго ждать, так как Украина «находится в состоянии войны». Зеленский охарактеризовал обстановку на востоке Украины как тяжелую.

Зеленский в интервью также заявил, что боевые действия на Украине – это «не только проблема Киева».

«Мы хотим, чтобы вы поняли, что поддержка Украины приведет к независимости и безопасности вашей собственной страны», – сказал он в разговоре с журналистами японской газеты.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что украинская армия все-таки готовится к контрнаступлению. ВСУ стягивают к линии боевого соприкосновения технику и военнослужащих, в том числе тех, кто прошел обучение в европейских странах. В эфире телеканала «Россия-24» он также заявил, что Запад подталкивает Украину к проведению контрнаступления.

«Нужны какие-то победы, нужно какое-то оправдание, почему туда вливается огромное количество средств как финансовых, так и материально-технических», – пояснил он свою позицию.

Политик также уверен, что «это нужно киевскому режиму в той части, что нужно отыгрывать ту пропагандистскую составляющую, которая в принципе нужна для внутреннего сообщества».

Пушилин полагает, что «если не будет каких-то побед, если не будет даже каких-то иллюзий побед или ожиданий побед, то ситуация может очень быстро начать усложняться на внутриполитическом треке в оставшейся части Украины».

Он подчеркнул, что руководство ВС РФ следит за ситуацией и, «возможно, даже будет работать на упреждение подобных попыток [контрнаступления] со стороны Киева».

Зеленский – о мирном сценарии Китая по прекращению конфликта

К предложению Пекина, состоящему из 12 пунктов, президент Украины отнесся скептически. Зеленский подчеркнул , что Киев ставит на первое место «уважение суверенитета и территориальной целостности».

«Мы не получали никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая», – сказал Зеленский в интервью японской газете Yomiuri.

Он добавил, что «четко сообщил по дипломатическим каналам», что хотел бы сотрудничать по мирному плану о разрешении ситуации на Украины и провести саммит.

В феврале МИД КНР опубликовал документ, где изложена позиция Пекина по политическому урегулированию кризиса на Украине. В частности, в нем Китай призывает прекратить огонь, уважать законные интересы всех стран в области безопасности, урегулировать гуманитарный кризис на Украине, обменять военнопленных между Москвой и Киевом, а также отказаться от односторонних санкций без соответствующего решения Совбеза ООН.

Китайская сторона считает переговоры «единственным путем для урегулирования кризиса на Украине».

Формула мира Украины

Что касается диалога с Россией, Зеленский в интервью Yomiuri заявил, что «условия для мирных переговоров [с российским президентом Владимиром Путиным] совершенно не готовы». Он подчеркнул, что Россия, прежде всего, должна вывести войска.

22 марта стало известно, что Украина передала Китаю по дипломатическим каналам свою формулу мира. В частности Зеленский обратил внимание, что прекращение боевых действий «просто так, как явление, никого не устраивает», так как это лишь заморозит конфликт, но не решит его окончательно.

Осенью 2022 года на саммите G20 Зеленский предложил формулу мира из 10 пунктов, включая радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны, вывод российских войск, фиксацию окончания конфликта.

В Кремле заявили, что никаких мирных переговоров не будет, пока Украина не учитывает присоединение к России новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Зеленский знает, когда это [конфликт] может закончиться. Это все может закончиться завтра при желании», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако для этого нужна воля украинского руководства, отмечал он.