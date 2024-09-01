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Пожарные выехали на московский НПЗ в Капотне

ТАСС: пожарные выехали на московский НПЗ в Капотне после информации о пожаре

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Илья Питалев/РИА Новости

Пожарные выехали на Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне после информации о пожаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Поступило сообщение о пожаре на НПЗ в Капотне. На место следуют пожарные, выезд осуществляется по 5-му номеру сложности», — заявил собеседник агентства.

В ночь на 1 сентября системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотников, направлявшихся на Москву. Один из дронов был уничтожен в районе Московского нефтеперерабатывающего завода, а другой — на подлете к Москве в Раменском. Атаки затронули также Тульскую, Липецкую, Брянскую, Рязанскую и Воронежскую области.

Атаки беспилотников на российские регионы становятся все более интенсивными. Дроны теперь достигают даже Мурманской области и вновь подлетают к столице. В последний раз об уничтожении дронов в подмосковном Подольске мэр Собянин сообщал в ночь на 21 августа. Тогда он отметил, что это нападение стало одним из самых масштабных с начала спецоперации на Украине.

Ранее губернатор Калужской области сообщил о сбитых за ночь украинских беспилотниках.

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