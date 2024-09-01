На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что часть объектов сбили в небе над Яковлевским городским округом. После отражения атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) здесь зафиксировали повреждение семи частных домов. Урон получили крыши и фасады зданий.

«Также посечен кузов легкового автомобиля», — добавил глава субъекта.

По словам Гладкова, сейчас на местах происшествий находятся сотрудники оперативных служб. В том числе они уточняют информацию о последствиях атаки.

Утром 1 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ночью в воздушном пространстве региона перехватили 27 украинских дронов. Как он отметил, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

До этого в небе над городом Конаково, который находится в Тверской области, ликвидировали пять беспилотников. Глава региона Игорь Руденя подчеркнул, что к текущему моменту никто из граждан не обращался за медицинской помощью.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ рассказали, какое оружие Украина чаще всего применяет против мирного населения.