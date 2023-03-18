Военная операция на Украине. День 388-й

Президент США Джо Байден назвал ордер МУС на арест Путина «оправданным» несмотря на то, что США не признают юрисдикцию этого суда. Украина предложила распространить действие зерновой сделки на порты Николаевской области. Словакия и Украина подписали межправительственное соглашение о передаче республикой в дар Киеву 13 истребителей МиГ-29, а также двух зенитных ракетных комплексов «Куб». «Газета.Ru» ведет хронику событий.