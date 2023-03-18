Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине. День 388-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 388-й день

close
100%
Александр Река/ТАСС
Президент США Джо Байден назвал ордер МУС на арест Путина «оправданным» несмотря на то, что США не признают юрисдикцию этого суда. Украина предложила распространить действие зерновой сделки на порты Николаевской области. Словакия и Украина подписали межправительственное соглашение о передаче республикой в дар Киеву 13 истребителей МиГ-29, а также двух зенитных ракетных комплексов «Куб». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:15

Российский университет дружбы народов назначил Михаила Кацарского новым проректором по работе со студентами вместо Сергея Базавлука, который подвергся критике за разрешение студентам вывесить украинский флаг на выставке землячеств.

8:10

Украина предложила расширить зерновую сделку на порты Николаевской области, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

8:05

Президент США Джо Байден назвал оправданным решение Международного уголовного суда об ордере в адрес Владимира Путина.

По его словам, «Путин совершил военные преступления», поэтому решение МУС о выдаче ордера на его арест является оправданным.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 388-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Ничтожное решение»: как в России отреагировали на выдачу МУС ордера на арест Путина
Небензя назвал возмутительным решение МУС выдать ордер на арест Путина
Финляндия договорилась с Турцией о вступлении в НАТО. Швеция пока нет
TRT Haber: в парламент Турции внесли протокол о вступлении Финляндии в НАТО
Британский блогер обожал поездки по бывшему СССР. Почему теперь он «отменил» Россию
Блогер Бенджамин Рич — от влогов из поездок по России до допроса в МВД и запрета на вьезд
NYT: авиакомпании США потребовали запретить иностранным конкурентам полеты над Россией
Байден назвал оправданным решение МУС об ордере на арест Путина
NYT: «Метрополитен-оперу» обязали заплатить певице Нетребко $200 тыс. за отмену выступлений
Лидер германской партии ХДС обвинил Шольца в потери связи с реальностью
Новости и материалы
Минобороны России показало видео с уничтожением сверхточными ударами украинской РСЗО
Киану Ривз почтил память внезапно скончавшегося коллеги по «Джону Уику» Лэнса Рэддика
The Telegraph: ВСУ используют пулеметы «Максим» XIX века из-за нехватки оружия
Петржела объяснил падение результатов «Зенита»
В Улан-Удэ школьника приняли за педофила
У звезды «Острых козырьков» и «Парка Юрского периода» Сэма Нилла диагностирован рак крови 3 степени
Санду: Молдавия не отказывается от нейтралитета, но он не защищает республику
Рыбакина уверенно переиграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе
В Вологодской области полицейский спас замерзавшего в сугробе школьника
Маколей Калкин стал отцом во второй раз
В Екатеринбурге женщина избила подростка возле школы
МО РФ: российские войска сорвали переброску подразделений ВСУ на Купянском направлении
Психолог назвал главную проблему при выборе профессии
В Омске ребенок нашел в мороженом кусок стекла
Черчесов считает, что после «Наполи» Кварацхелия может перейти в большой клуб
WSJ написала, что в США почти 200 банков могут повторить судьбу Silicon Valley Bank
В РУДН сменили проректора по работе со студентами после скандала с флагами Украины
Спортивный директор «Оренбурга»: «Спартак» и «Зенит» являются самыми играющими клубами в России
Все новости
Рабы и смертоносные ловушки: что вы знаете о строительстве египетских пирамид
Кто и как возводил Великие пирамиды
Тест: знаете ли вы самые известные детские стихотворения
Викторина на знание поэзии, с которой дети знакомятся еще до школы
«Разведенке с прицепом» гораздо проще выйти замуж, чем одинокой
Педиатр из Воронежа – о стереотипах, которые касаются разведенных женщин
ЦБ будет бороться с ипотечными программами от застройщиков
Набиуллина сообщила о планах ЦБ бороться с ипотечными программами от застройщиков
Цена как за однушку: у китайской Geely новый кроссовер для России
Какие новинки Geely привезет в Россию
«Деньги пойдут на благотворительность». Продается малиновый пиджак Жириновского
Красный пиджак Владимира Жириновского выставили на аукционе «Литфонда» за 250 тыс. рублей
«Самая совершенная и величайшая». Изабель Юппер — 70
«Визит Си в Россию станет визитом дружбы». Зачем глава Китая едет в Москву
Песков: переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем состоятся 21 марта в Москве
Пентагон сравнит выгоду от разведданных беспилотника с ценой конфликта с Россией
Медведев призвал «не церемониться» с США после инцидента с их беспилотником над Черным морем
«Прыжок к свободе». Как Рудольф Нуреев стал первым «невозвращенцем» среди артистов СССР
Зачем Рудольф Нуреев возвращался в СССР после изгнания
«Мы говорим о деньгах, когда уже накопилось столько претензий, что молчать невозможно»
Отрывок из книги Натальи Ремиш «Моя Лола» о том, как важно поговорить с мужем о деньгах
Певица Татьяна Буланова: «К будущей свадьбе готовимся сами, без организаторов»
Певица Татьяна Буланова рассказала о проекте «Моя Мелодия», сыновьях и предстоящей свадьбе
Военная операция на Украине. День 387-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 387-й день
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть