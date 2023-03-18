Военная операция на Украине. День 388-й

Российский университет дружбы народов назначил Михаила Кацарского новым проректором по работе со студентами вместо Сергея Базавлука, который подвергся критике за разрешение студентам вывесить украинский флаг на выставке землячеств.
Украина предложила расширить зерновую сделку на порты Николаевской области, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
Президент США Джо Байден назвал оправданным решение Международного уголовного суда об ордере в адрес Владимира Путина.
По его словам, «Путин совершил военные преступления», поэтому решение МУС о выдаче ордера на его арест является оправданным.