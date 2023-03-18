«Не выполняется ни на йоту». В Совбезе ООН обсудили зерновую сделку

США, ЕС и Британия должны в течение 60 дней нового срока зерновой сделки вывести из-под санкций весь сельскохозяйственный экспорт России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он добавил, что Москва поставила в известность Киев и Анкару, что не против продления сделки до 18 мая. Кроме того, дипломат заявил, что «из гуманитарной эта инициатива превратилась в коммерческую».

Вся цепочка операций по сельскохозяйственному экспорту РФ должна быть выведена из-под западных санкций в течение 60 дней. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постпред Российской Федерации Василий Небензя, передает ТАСС.

«Дальнейшие шаги будут зависеть от прогресса в решении обозначенных нами проблем. Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы в продолжении экспорта продовольствия с Украины по морскому коридору в своих интересах, то у них есть два месяца», — подчеркнул он.

Он добавил, что «в противном случае» России неясно, «как будет работать пакетная концепция» генерального секретаря ООН в рамках Стамбульских договоренностей.

По словам дипломата, российская сторона официально уведомила нотами Турцию и Украину, что не возражает против продления после 18 марта срока действия зерновой сделки на 60 дней, то есть до 18 мая.

Небензя также заявил, что у Москвы «есть главный вопрос — почему зерновая сделка превратилась из гуманитарной в коммерческую инициативу».

«Весьма спорно ее влияние на продовольственные цены в мире. А в беднейшие страны поступило не 66 или 65% поставок, как говорили сегодня здесь, в этом зале, а всего лишь около 3%», — сказал представитель РФ.

По словам Небензи, западные государства «в упор не хотели замечать» соглашение между Российской Федерацией и Секретариатом ООН, «избегая даже упоминания о нем в проектах продуктов СБ». Он отметил, что данное соглашение — обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки — «не выполняется ни на йоту».

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил в ходе заседания Совбеза, что всемирная организация продолжает работу по решению вопроса с российскими платежными системами в рамках зерновой сделки.

«Мы добились значимого прогресса. Но препятствия остаются, особенно в вопросе платежных систем», — сказал Гриффитс. По его словам, в данном вопросе еще необходимо «проделать определенную работу», и усилия ООН «в этом направлении продолжаются».

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица в свою очередь заявил, что Киев предлагает расширить зерновую сделку на порты Николаевской области, а также сделать соглашение бессрочным «или продлить его на 120 дней, как предусмотрено условиями».

17 марта представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что международная организация надеется, что работа зерновой сделки продолжится после истечения срока ее действия, заканчивающегося 18 марта.

«Мы очень надеемся, что инициатива продолжит работать, что суда продолжат движение. На этом я пока остановлюсь», — сказал Дюжаррик. Он подчеркнул, что ООН будет работать над продолжением и выполнением сделки, при этом представитель генсека ООН не стал отвечать на вопрос, означает ли это продление зерновой сделки на 60 дней.

Турция также выступает за пролонгацию нового периода сделки – об этом заявил накануне президент Финляндии Саули Ниинистё по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Таийпом Эрдоганом.

«Надеемся, что удастся на более продолжительный период, а не всего лишь на 60 дней. Господин президент сообщил, что он работает над этим», — сказал Ниинисте.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин напомнил, что зерновая сделка включает в себя разрешение на вывоз из России через Украину аммиака. «Напомню, что они [Стамбульские соглашения, «зерновая сделка»] состоят из двух взаимоувязанных частей — «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия и сырья для удобрений, включая аммиак, и Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта», — сказал Вершинин.

По его словам, дальнейшая позиция РФ будет зависеть от «реального прогресса по поставкам российской продукции», в том числе – решения вопросов с платежами, логистикой, страховками, размораживания финансовой деятельности РФ и поставок аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Из-за невозможности продавать сырье частные компании и госбюджет теряют миллиарды долларов.

Запуск аммиакопровода остается камнем преткновения в вопросе зерновой сделки. Как сообщало издание «Блокнот», президент Украины Владимир

Зеленский говорил, что одобрит подачу аммиака из РФ в порт Одессы при обмене пленными по формуле «всех на всех».

Украинский лидер заявил об этом 16 сентября. «Я против поставок аммиака из Российской Федерации через нашу территорию. Я сделаю это только в обмен на наших пленных», — сказал Зеленский.

В Кремле заявили, что идея неуместна. «Разве люди и аммиак — это одно и то же?!» — сказал Дмитрий Песков. Спустя 5 дней, 23 сентября, RTVI сообщил, что в день объявления в России частичной мобилизации произошел один из крупнейших обменов военнопленными с Украиной — на родину вернулись 55 российских военных в обмен на 215 украинских, в том числе бойцов полка «Азов» (организация запрещена в России), взятых в плен при осаде «Азовстали» в Мариуполе. Москва также получила украинского политика Виктора Медведчука.