Культура

Названы самые востребованные культурные события в России за мартовские праздники

Мюзикл «Последняя сказка» оказался в топе продаж за мартовские праздники
Пресс-служба «Бродвей Москва»

Мюзикл «Последняя сказка» в театре МДМ стал одним из самых востребованных культурных событий в мартовские праздничные дни в России.

«Последняя сказка» пошла в топ продаж билетов на мероприятия по Москве с 7 по 9 марта. В это время также пользовались спросом спектакль «Мастер и Маргарита. История любви» в Театре Сатиры, шоу «Мы из будущего» в Театре танца TODES, спектакль «Ромео и Джульетта» в Театре им. Евгения Вахтангова и мюзикл «Первое свидание» в театре «Маска». 76% от общего объема продаж совершили женщины.

Наибольший интерес у женщин вызвали мюзиклы «Последняя сказка» в МДМ, «В джазе только девушки» в МСПК на Вернадского, спектакли «Теща с сюрпризом» в Театре Комедии и «ДуэньЯ» в Московском Молодежном Центре «Планета КВН». Мужчины предпочли концертные и театральные проекты военно-патриотической тематики: «Спасите Леньку!» и «Победою едины!».

Самыми востребованными культурными событиями в праздничные дни по России оказались: мюзикл «Последняя сказка», концерт Akmal' «Мир нам завидовал» в VK Stadium, спектакль «Слава» в БДТ им. Товстоногова, спектакль «Примадонны» в Краснодарском театре драмы им. Горького, спектакль «Вслед за мечтой» в Театре имени Карима Тинчурина в Казани, а также концерт Басты в Уфе.

Ранее суперхит Таркана в исполнении Стоцкой вошел в альбом песен из мюзикла «Последняя сказка».

 
