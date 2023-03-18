«Контроль над Черным морем». Зачем США база в Крыму

Члены ВМС США во время маневров Sea Breeze 2021 в Черном море, 2021 год

Экс-премьер Словакии Ян Чарногурский заявил, что США заинтересованы в получении контроля над Черным морем. Поэтому, по мнению политика, Вашингтон подталкивает Киев к «провокациям в отношении Крыма». Он также заявил, что США хотят получить в Крыму военную базу. Подобные обвинения звучат в адрес американских властей не в первый раз, и еще в 2006 году местные жители протестовали против размещения моряков НАТО. «Газета.Ru» вспоминает историю «базового вопроса».

Глава координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский (занимал пост в 1991-1992 гг.) заявил, что США подталкивают Украину на провокации в отношении Крыма. Об этом он сказал в беседе РИА Новости.

По мнению политика, Вашингтон хочет построить в Крыму свою военную базу и «получить контроль над Черным морем». Он также выразил мнение, что западные государства имеют «аппетиты» в отношении Крыма, но «забудут об этом, потерпев поражение в конфликте на Украине».

«Референдум в Крыму прошел законно. Воссоединение Крыма с Россией состоялось, и Запад обязан это принять», — добавил словацкий экс-премьер.

Заявления о планах США и НАТО открыть военную базу или дипмиссию в Крыму регулярно делают российские и иностранные политики различного уровня.

В 2019 году экс-врио главы МИД Украины Владимир Хандогий (занимал пост в 2009 году) говорил в эфире телеканала UkrLife, что до вхождения Крыма в состав России американское руководство надеялось открыть на полуострове свое дипломатическое представительство. По его словам, после отказа НАТО в 2008 году предоставить Киеву план по вступлению в альянс, он встретился с госсекретарем США Кондолизой Райс и подписал хартию о сотрудничестве двух стран.

В документе, добавил украинский дипломат, был среди прочих пункт о «создании почетного или иного дипломатического присутствия Соединенных Штатов» в Крыму.

В 2016 году бывший сотрудник ЦРУ Раймонд Макговерн заявил Regnum, что до присоединения Крыма к РФ у НАТО и США «были виды» на Крым, и там надеялись открыть военную базу.

В 2014 году премьер Крыма Сергей Аксенов написал в Twitter, что на сайте госзакупок США нашел отмененный тендер на реконструкцию школы в Севастополе – якобы под инженерную базу ВМФ США.

Российские СМИ опубликовали после этого ряд материалов с заголовками в стиле «Севастопольскую школу хотели перестроить в военную базу США».

Тендер был размещен в сентябре 2013 года и отменен в апреле 2014 года «в связи с текущей ситуацией». Это произошло уже после референдумов о вхождении Крыма в состав России.

Как утверждает «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов), речь в этом документе шла якобы «об обычном ремонте школы, а не ее реконструкции под военную базу». Основанием для этого радиостанция называет то обстоятельство, что

ВМС США наряду с другими федеральными ведомствами занимается «и гуманитарными проектами», поэтому и планировалось отремонтировать крымскую школу на деньги американского военного бюджета.

Слухи о появлении базы НАТО в Крыму появились уже в середине 2000-х, и первые протесты на полуострове против «наступления альянса» прошли еще в 2006 году, в Феодосии. Тогда местные жители пикетировали феодосийский порт, не желая допустить высадки моряков НАТО в рамках учений Sea Breeze.

«На тот момент я являлся заместителем коменданта пограничной комендатуры Феодосии. В начале мая 2006 года мною была получена информация о том, что на территории феодосийского региона планируется провести учения НАТО и что планируется создать временную базу, которая постепенно станет постоянной», — говорил Regnum пророссийский активист Александр Талипов.

Президент Украины Виктор Ющенко назвал акции протеста «провокацией», но Верховная рада не предоставила разрешение НАТО на размещение своих военных в Крыму. Иностранные военные покинули Украину.

Вопрос заинтересованности НАТО в Черном море и Крыме волнует и иностранную прессу.

17 марта американский журналист Фил Маккосленд написал в статье для NBC, что НАТО воспринимает Черное море как стратегически важное направление, где влияние альянса пока недостаточно большое.

«С той стороны нет НАТО из-за слабости Болгарии и Румынии, а также неуступчивости Турции. Из-за этого нет присутствия НАТО в Черном море», — приводит он в материале слова бывшего британского военного советника на Украине Глена Гранта.

Турецкий журналист Мехмет Али Гуллер в материале для газеты Cumhuriyet указал, что США, принимая одну за другой причерноморские страны в состав НАТО, ставят перед собой цель превратить Черное море во «внутреннее море».

«США пытаются сделать Черное море озером НАТО», — написал Гуллер в материале для турецкой газеты Cumhuriyet. Он подчеркнул, что именно поэтому руководство организации планирует принять в альянс Украину с Грузией.

В то же время американская газета Politico опубликовала статью, в которой утверждается, что США не хотят, чтобы Украина пыталась захватить Крым. Об этом якобы говорил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщили высокопоставленные источники. По его словам, США «не считают мудрым шагом» попытку отбить Крым у России.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин заявил американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что после принятия Украины в НАТО «в Крыму могло появиться все, что угодно – и новые системы противоракетной обороны, и новые базы», поэтому Москва «была вынуждена принять контрмеры». Об этом в марте 2022-го говорил и глава МИД РФ Сергей Лавров – по его словам, после «путча» в 2014 году – если бы Крым не вошел в состав России – на полуострове «были бы военные базы НАТО».

Альянс официально не сообщал о планах разместить в Крыму военные базы. Однако и полноценного опровержения руководство НАТО не выпускало.

Впрочем, экс-замминистра обороны Украины Алина Фролова в августе 2022 года заявляла на саммите «Крымской платформы», что Киев понимает стратегическое значение Крыма для контроля над Черным морем. По ее словам, в Крыму «должны размещаться ВСУ и ВМС Украины», а украинские власти хотели бы видеть на полуострове «мультинациональное присутствие <…>, наших партнеров по НАТО и не только по НАТО». При этом, добавила Фролова, руководство Украины хотело бы, чтобы Крым был примером «неагрессивной милитаризации», но о планах по строительству военной базы она не говорила.