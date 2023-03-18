«Замести под ковер не удастся». Москва требует расследования теракта на «Севпотоках»

Москва будет и впредь требовать от Дании ответов на вопросы по расследованию взрывов на «Северных потоках», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Копенгаген с самого начала не был заинтересован в расследовании, и не дал «вразумительного ответа» российским властям. Глава датского МИД Ларс Расмуссен ранее заявил, что РФ не получит доступ к расследованию ЧП на газопроводах.

Несмотря на отказ властей Дании допустить Российскую Федерацию к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», Москва будет требовать от Копенгагена ответов на свои вопросы. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, уточнив, что «замести под ковер» этот вопрос не удастся».

«Подчеркиваем, что на сегодняшний день ни на одно из многочисленных обращений российской стороны датские власти не удосужились дать сколь-либо вразумительный ответ или предоставлять какие-либо результаты расследования», — говорится в заявлении.

По ее словам, Копенгаген не был заинтересован в проведении расследования взрывов на «Северных потоках» с самого начала.

Захарова также добавила, что датские власти не посчитали нужным отвечать на послание премьер-министра РФ Михаила Мишустина к датскому премьер-министру Метте Фредериксен. В документе речь шла об участии «Газпрома» и российских компетентных органов в расследовании подрыва.

16 марта глава МИД Дании Ларс Расмуссен заявил, что РФ не получит разрешение на участие в расследовании взрывов на «Северных потоках». «Мы сказали россиянам, что проведем тщательное расследование. И когда мы это сделаем, мы объявим его результаты», — подчеркнул он.

В ответ Захарова заявила, что российская сторона расценила отказ Дании дать разрешение РФ участвовать в расследовании взрывов «Северных потоков» как «махинацию» и «лохотрон». По ее мнению, действия Копенгагена являются «абсолютно настоящим лохотроном». Захарова утверждает, что это «не пирамиды, а трехкопеечный аттракцион», который «никто уже давно не покупает».

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, «они для себя его разыгрывают», но история с «Северными потоками», по ее мнению, не будет иметь финал, который «они закапывают и убирают, по одной простой причине — большие деньги на кону».

17 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что позиция Дании по предложению России о расследовании ЧП на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» лишена объективности.

«Совершенно не конструктивная позиция, неконструктивный подход», — подчеркнул Ушаков.

Он подчеркнул, что объективности в расследовании «будет явно недостаточно», поскольку Россию не желают допускать к участию в нем.

Ушаков рассказал, что два раза лично вызывал к себе временного поверенного в делах Дании и предлагал правительству этой страны рассмотреть возможность проведения совместного с РФ расследования с участием Министерства чрезвычайных ситуаций, и в случае выявления какого-либо опасного элемента провести разминирование на газопроводе, но получил «достаточно нечеткий» ответ.

14 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Германия, Дания и Швеция отказались сотрудничать с Генпрокуратурой и ФСБ России при расследовании диверсии на «Северных потоках».

Соответствующее письмо Небензя направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, а также членам Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.



«Эти страны утверждают, что «российские власти информируются о проходящем расследовании диверсией». Это совершенно не соответствует действительности», — говорится в заявлении российского постпреда.

По его словам, власти указанных стран отвергли предложения о сотрудничестве «без каких-либо удовлетворительных объяснений».

В конце сентября 2022 года оба проложенных по дну Балтийского моря российских газопровода — «Северный поток» и «Северный поток — 2» — вышли из строя из-за подрывов. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но пока страны не пришли ни к каким конкретным результатам. 7 марта газета New York Times сообщила со ссылкой на анонимных американских чиновников, что за терактами стояла «проукраинская группа». А в статье Zeit, вышедшей в тот же день, говорилось, что следственные органы ФРГ «совершили прорыв» в расследовании взрывов, установив, что «следы ведут на Украину».