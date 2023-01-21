Военная операция РФ на Украине. День 332-й

08.05

В «Росэнергоатоме» заявили о попытках Киева завербовать сотрудников Запорожской АЭС. «В Киеве обнаглели до такой степени, что они пытаются вербовать прямо по телефону. И внаглую по телефону говорят: «А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим». Это что такое? Но люди держатся, несмотря на все эти угрозы и вербовки», — рассказал ТАСС советник гендиректора концерна Ренат Карчаа, отметив, что в последнее время Украина активизировала усилия.