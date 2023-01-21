Военная операция РФ на Украине. День 332-й

Нидерланды в 2023 году планируют обучить в рамках программы «Интерфлекс» в Великобритании еще 400 украинских солдат. Обучение новобранцев пройдет двумя партиями, по 200 человек в каждой. В нем будут участвовать около 65 солдат морской пехоты.
В «Росэнергоатоме» заявили о попытках Киева завербовать сотрудников Запорожской АЭС. «В Киеве обнаглели до такой степени, что они пытаются вербовать прямо по телефону. И внаглую по телефону говорят: «А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим». Это что такое? Но люди держатся, несмотря на все эти угрозы и вербовки», — рассказал ТАСС советник гендиректора концерна Ренат Карчаа, отметив, что в последнее время Украина активизировала усилия.
Основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск назвал «безжалостной эскалацией» готовность США поддержать украинские удары по территории Крыма.
«Я полностью поддерживаю Украину, но безжалостная эскалация крайне опасна для Украины и всего мира», — говорится в его посте в Twitter.
Илон МаскMike Blake/Reuters