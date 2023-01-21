Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 332-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 332-й день

close
100%
Кирилл Брага/РИА Новости
Вашингтон советует Киеву вывести войска из Артемовска и готовить наступление на юге, сообщает AFP. Миллиардер Илон Маск назвал «безжалостной эскалацией» возможную атаку украинской армии на Крым. Нидерланды планируют обучить в Великобритании еще 400 украинских солдат. США и союзники введут два потолка цен на российскую нефть. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08.21

Нидерланды в 2023 году планируют обучить в рамках программы «Интерфлекс» в Великобритании еще 400 украинских солдат. Обучение новобранцев пройдет двумя партиями, по 200 человек в каждой. В нем будут участвовать около 65 солдат морской пехоты.

08.15

08.05

В «Росэнергоатоме» заявили о попытках Киева завербовать сотрудников Запорожской АЭС. «В Киеве обнаглели до такой степени, что они пытаются вербовать прямо по телефону. И внаглую по телефону говорят: «А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим». Это что такое? Но люди держатся, несмотря на все эти угрозы и вербовки», — рассказал ТАСС советник гендиректора концерна Ренат Карчаа, отметив, что в последнее время Украина активизировала усилия.

08.02

Основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск назвал «безжалостной эскалацией» готовность США поддержать украинские удары по территории Крыма.

«Я полностью поддерживаю Украину, но безжалостная эскалация крайне опасна для Украины и всего мира», — говорится в его посте в Twitter.

close
100%

Илон Маск

Mike Blake/Reuters
08.00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за развитием конфликта на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
США советуют Киеву повременить с наступлением
Reuters: США призвали Киев отказаться от наступления, пока ВСУ не получат новую военную помощь
Дмитрий Воденников
Солонка
О том, чего не стоит красть
Контроль тренировок, Bluetooth-звонки и быстрая зарядка. Что умеют часы за 6 тысяч рублей
Обзор-сравнение недорогих умных часов от Xiaomi Smart Band 7 Pro и Realme Watch 3 Pro
Минфин США: Запад пересмотрит уровень потолка цен на нефть из России с учетом реалий рынка
Депутат Стенякина предложила лишать госнаград за публичную дискредитацию ВС России
Лукашенко пригласил Си Цзиньпина посетить Белоруссию
Маск назвал планы США поддержать Украину в захвате Крыма безжалостной эскалацией
Новости и материалы
Теннисист Хачанов возмутился поведением болельщиков во время матча на Australian Open
В Петербурге школьник выстрелил в лицо сверстнику из игрушечного пистолета
«Русская весна»: ВС РФ перешли в наступление в Запорожье и выбили ВСУ из ряда районов
Тимоти Шаламе снялся в шутливом ролике для Apple TV+, в котором умоляет сервис дать ему работу
«Росэнергоатом»: Украина активизировала попытки вербовки сотрудников Запорожской АЭС
В Бурятии пятые сутки ищут бесследно исчезнувшую школьницу
Российский вице-чемпион ОИ рассказал о разрыве контактов с иностранцами
На 88-м году жизни умерла советская актриса Майя Менглет
Экономист Беляев назвал вклад наиболее простым инструментом для получения пассивного дохода
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк заявила, что отказывается смотреть «Дом Дракона»
Медведев высказался о вылете из топ-10 мирового рейтинга
Фильм о страдающем болезнью Паркинсона актере Майкле Джей Фоксе сорвал стоячие овации
Власти Крыма: демонтаж недостроенной АЭС в республике перенесен на конец 2023 года
В Пакистане заявили о закрытии до 35% потребностей в сырой нефти при заключении сделки с РФ
В Брянске сотрудница полиции спасла задыхавшуюся девочку
Бердыев объяснил, почему не штрафует футболистов «Сочи» за лишний вес
В Новосибирске родители сообщили о мужчине, который преследует детей
Специалист Зюков назвал ремонт самой прибыльной сферой для самозанятых
Все новости
Сторонник «десатанизации» Украины Павлов уволен из Совбеза России
Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совбеза России
Роман с мужем Кафельниковой, дружба со Слепаковым: что известно о личной жизни Светланы Ходченковой
Как сложилась личная жизнь 40-летней Светланы Ходченковой
Пока я в командировках, свекровь водит моему мужу «невест»
42-летняя москвичка – о недопустимом поведении матери любимого мужчины
«Нет единого мнения». Почему Запад не может передать Украине танки Leopard
Глава Минобороны ФРГ заявил, что прийти к единой позиции по поставкам ВСУ танков не удалось
«Падение Бахмута повлияет на оборону». В Германии встревожены положением ВСУ под Артемовском
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России близки к оперативному окружению Бахмута
«Идут активные бои вблизи Орехова. ВС РФ взяли под контроль четыре населенных пункта»
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о повышении интенсивности боевых действий в Запорожье
Редкие фото «голливудской принцессы»: 30 лет назад не стало Одри Хепберн
«Фандорин. Азазель»: мир Акунина, где в 2023 году Россией правит Николай III
Рецензия на сериал «Фандорин. Азазель»
Госдума продолжает бороться с вейпами. В магазинах начались рейды
Спикер Госдумы Володин запустил опрос о запрете продажи вейпов несовершеннолетним в России
Из солидарности с Украиной. Грузинский президент против восстановления авиасообщения с РФ
Президент Грузии Зурабишвили призвала ужесточить условия пребывания россиян в республике
«На нас смотрят украинцы и Кремль». Глава Пентагона пообещал поддерживать Киев и дальше
Министр обороны США Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает переломный момент
Зеленский попросил союзников быстрее передать Украине истребители F-16
RTL Nieuws: Нидерланды готовы рассмотреть возможность поставок ВСУ истребителей F-16
В Кремле ответили на вопросы о ПВО на зданиях в Москве и развитии спецоперации
Песков призвал ориентироваться на слова Путина в вопросах о мобилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть