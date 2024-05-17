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Российские военные ударили по объектам ВСУ в аэропорту и на авиабазе в Полтаве

Подпольщик Лебедев: ВС РФ четыре раза ударили по военным объектам в Полтаве

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли удары по военным объектам в аэропорту и на авиабазе в Полтаве. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Коллеги Лебедева сообщили, что с 23:20 по 23:45 16 мая город получил четыре прилета. Российские военные били в основном по военным объектам, связанным с авиацией.

По сведениям сопротивления, в здания, которые находятся на территории аэропорта, незадолго до удара заехало несколько грузовых машин и шесть автобусов с военными.

Также, по словам Лебедева, три удара зафиксировали в северной части города, где расположена авиабаза. Туда в последнее время садились вертолеты, как передали местные подпольщики. Также на авиабазе заметили иностранные воздушные судна.

По данным Лебедева, на авиабазе есть цех дивизионной артиллерийской ремонтной мастерской, где переделывали украинские Су-27 под возможность стрелять ракетами натовского образца.

До этого российские военные рассказали, как проходил штурм поселка Стрелечье под Харьковом. Боец с позывным «Балашов» отметил, что перед началом штурма разведчики вскрывали все огневые точки ВСУ и разминировали их пути подхода.

Ранее в Британии испугались возможного ответа РФ на поставки Storm Shadow ВСУ.

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