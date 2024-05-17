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В активности мозга мужчин и женщин с низким либидо нашли отличия

SciRep: гипоактивное сексуальное желание у женщин отличается от мужского

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Исследователи из Имперского колледжа Лондона установили, что у женщин гипоактивное расстройство полового влечения (Hypoactive sexual desire disorder — HDSS) обусловлено гиперактивностью когнитивных областей мозга высокого уровня. Такого не наблюдалось у мужчин с аналогичной патологией. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

В исследовании приняли участие добровольцы обоих полов с гипоактивным расстройством полового влечения. Это постоянная или повторяющаяся недостаточность желания сексуальной активности, которая иногда считается сексуальной дисфункцией. Также в научной работе учитывались данные здоровых испытуемых.

Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ) в сочетании с психометрическими опросниками для оценки нейрофункциональных реакций мужчин и женщин на виде сексуального и несексуального характера.

Оказалось, что у женщин с низким сексуальным желанием гиперактивность когнитивных областей мозга высокого уровня подавляла активность участков более низкого уровня, участвующих в формировании либидо. При этом нейронная половая сеть у женщин с HDSS демонстрировала активацию при воздействии сексуальных стимулов.

У мужчин с гипоактивным расстройством полового влечения не наблюдалось активации нейронной половой сети. Ученые предположили, что визуальные сексуальные сигналы у испытуемых мужского пола неэффективно передавались извне в эмоциональные центры, связанные с сексуальной реакцией. По этой причине либидо не активизировалось.

Сейчас ученые намерены провести дополнительные исследования. По их мнению, расширенное изучение паттернов мозговой активности людей с HDSS может поспособствовать разработке новых методов терапии.

Ранее было названо упражнение, повышающее качество сексуальной жизни.

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