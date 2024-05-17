Промеса выпустили из тюрьмы

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес покинул место заключения в дубайской тюрьме. Об этом сообщает Voetbal Primeur.

По информации источника, футболист был выпущен из тюрьмы под залог. О том, кто внес необходимую сумму за нидерландского форварда, не сообщается.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов. В ближайшем туре красно-белые на своем поле сыграют с казанским «Рубином».

Ранее сообщалось, что новый тренер «Спартака» сфотографировался с фанатским шарфом.