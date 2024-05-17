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Орбан: Фицо находится между жизнью и смертью

Орбан назвал ситуацию с покушением на Фицо большой потерей для Венгрии

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David W Cerny/Reuters

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо — это потеря не только для его страны, но и для Венгрии, а сам политик в данный момент находится между жизнью и смертью. Об этом заявил председатель венгерского правительства Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Сейчас Роберт Фицо борется за свою жизнь, он находится между жизнью и смертью. <...> Если посмотреть на эту ситуацию с политической точки зрения, то это большая потеря для Венгрии», — сказал Орбан.

Он объяснил: если словацкий премьер пойдет на поправку, то все равно не сможет работать в полную силу как минимум несколько месяцев, а именно этот период, по мнению Орбана, будет крайне важным для европейского будущего в связи с выборами в Европарламент и продолжением украинского конфликта.

Фицо пытались убить днем 15 мая. В этот день кабинет министров провел выездное заседание в городе Гандлова, после завершения которого премьер вышел к гражданам с целью пожать руки своим сторонникам.

В этот момент один из стоявших в толпе мужчин достал огнестрельное оружие и пять раз выстрелил в председателя правительства. Позже выяснилось, что на политика напал 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии Юрай Цинтула.

Пытавшийся убить премьера позднее сообщил силовикам, что его, в том числе, не устроило решение кабинета Фицо остановить поставки вооружения для ВСУ.

Ранее избранный президент Словакии Петер Пеллегрини рассказал о реакции Фицо на покушение.

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Покушение на премьера Словакии
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