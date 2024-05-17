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Путин заметил сокращение студенческих обменов между РФ и КНР за время пандемии

Путин призвал наладить студенческие обмены между Россией и Китаем

Россия надеется на многократный рост студенческих обменов с Китаем с учетом отмены эпидемиологических ограничений, введенных во время пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости.

«Рассчитываем на многократный прирост студенческих обменов», — заявил российский лидер.

Незадолго до этого президент рассказал о массовом интересе китайцев к путешествиям по России. По его информации, в 2023 году страну посетили порядка 477 тыс. туристов из КНР.

Вечером 15 мая самолет Путина приземлился в Пекине. Президент РФ начал первую зарубежную поездку после переизбрания главой государства и формирования нового кабмина. Визит политика в Китай, с которым РФ в этом году отмечает 75-летие установления дипотношений, продлится два дня — 16 и 17 мая.

Ранее Ушаков двумя словами оценил обстановку на встрече Путина и Си Цзиньпина.

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