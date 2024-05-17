Продюсер рассказал о последствиях развода с Королевой для Николаева

Продюсер Евгений Морозов рассказал о последствиях развода композитора Игоря Николаева с певицей Наташей Королевой в 2001 году. Его цитируют «Аргументы и факты».

По словам Морозова, Королева после развода сохранила свой образ, сложившийся в начале карьеры.

«Голоса нет, ничем не отличается, по сути, от той же самой Лободы. И никакого нового витка в карьере у Наташи быть не может», — уверен он.

При этом, добавил продюсер, у Николаева после расставания с певицей «сразу начались аншлаги» на фоне того, что он «бросил» жену.

«Злые языки поговаривают, что на самом деле это она бросила его. Но, собственно, он и не противился. Тот случай: терять нечего, делить нечего», — размышляет Морозов.

Продюсер указал на то, что Наташа Королева брала за свои концерты $6 тысяч, а Николаев — $10-15 тысяч.

Накануне продюсер Иосиф Пригожин предположил, что выступление Наташи Королевой в Кремле вырезали из телевизионных эфиров на фоне конкуренции каналов.

«Наверное, потому что она на другом канале сидит в жюри», — заявил эксперт.

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