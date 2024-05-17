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В Кремле ответили, усилили ли охрану Путина после покушения на Фицо

Песков: охрану Путина не усиливали после покушения на Фицо

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Охрану президента России Владимира Путина не усиливали на фоне случившегося с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом порталу Life рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«[Охрана осуществляется] на обычном уровне. Делается то, что должно для обеспечения безопасности президента», — ответил пресс-секретарь российского президента на вопрос об усилении мер безопасности.

Покушение на Фицо произошло днем 15 мая. В тот день кабинет министров провел выездное заседание в городе Гандлова, после завершения которого премьер вышел к гражданам с целью пожать руки своим сторонникам.

В этот момент один из стоявших в толпе мужчин достал огнестрельное оружие и пять раз выстрелил в председателя правительства. Позже выяснилось, что на политика напал 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии Юрай Цинтула, который позднее сообщил силовикам, что его, в том числе, не устроило решение кабинета Фицо остановить поставки вооружения для ВСУ.

Ранее стало известно о планах на лечение Фицо.

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