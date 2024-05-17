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Правый нидерландский политик Вилдерс призвал страну выйти из ЕС

Bild: правый политик Вилдерс призвал Нидерланды выйти из Евросоюза

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Yves Herman/Reuters

Глава победившей на выборах в Нидерландах правой партии «Партия свободы» (PVV) заявил о необходимости для государства выхода из Евросоюза. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«Лидер одержавшей победу на минувших выборах «Партии свободы» Герт Вилдерс призвал к выходу Нидерландов из ЕС», — говорится в сообщении издания.

При этом отмечается, что «Партии свободы» для реализации упомянутого шага необходимо сформировать правящую коалицию, а также предложение должно получить большинство в национальном парламенте Нидерландов.

Кроме того, большинство граждан должно поддержать идею выхода из ЕС на референдуме.

До этого Вилдерс заявлял, что новому правительству Нидерландов могут понадобиться годы, чтобы отказаться от системы Евросоюза по предоставлению убежищ мигрантам.

По его словам, в ближайшей перспективе кабмин будет стремиться использовать голландское законодательство для ограничения «притока искателей убежища» в Нидерландах. Вилдерс также анонсировал введение пограничного контроля, чтобы обеспечить соблюдение более жесткой политики в отношении беженцев.

Ранее партия победившего в Нидерландах Вилдерса проголосовала против помощи Украине.

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