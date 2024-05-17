Россиянку, расцарапавшую руки двоим полицейским, оштрафовали

В Магадане жительницу Сочи признали виновной в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением им должностных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной прокуратуры.

Инцидент с участием россиянки произошел в декабре 2023 года в аэропорту Магадана. Женщину в состоянии алкогольного опьянения задержали представители правоохранительных органов.

«Выразив недовольство задержанием и доставлением в дежурную часть отдела полиции, осужденная расцарапала ногтями руки двоим полицейским», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Подсудимая свою вину признала. Суд обязал женщину выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

До этого в Зеленограде мужчина, находящийся под следствием за нападение на полицейского, сел за руль пьяным и устроил ДТП на перекрестке.

Ранее три полицейских пострадали в ДТП с пьяным водителем в Чувашии.