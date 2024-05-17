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Зеленский сообщил о переброске подкреплений под Харьков

Зеленский заявил, что под Харьков перебрасываются резервы с других направлений

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Brendan Smialowski/Reuters

Из-за сложной обстановки Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены в качестве подкрепления в Харьковскую область перебрасывать подразделения, которые частично снимают с других направлений, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит агентство «РБК Украина».

«Сейчас мы усилили несколько направлений отдельными батальонами — то, что можно было забрать где-то из резерва и с некоторых [других] направлений», — сказал Зеленский.

16 мая президент Украины провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего, на которой обсудил с военными ситуацию в Харьковской области. Также Зеленский заявил, что Украина рискует потерять город Харьков, если в ближайшее время не получит две дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Он добавил, что в настоящее время в Харьковской области наблюдается крайне серьезная ситуация. По его словам, Киев не может позволить себе утратить контроль над Харьковом.

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города.

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