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Назван самый популярный алкогольный напиток в России

РБК: потребление пива в России с 1975 года выросло более чем втрое

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Depositphotos

Самым популярным алкогольным напитком в современной России является пиво. Его потребление с 1975 года выросло более чем в три раза. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование агентства «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР).

По данным за 2022 год, потребление пива составило 52,2 литра в год на душу населения. Пик пришелся на 2010 год — 70,3 литра.

Между тем спрос россиян на вино за 47 лет рухнул в два раза. Так, в 2022-м на душу населения приходилось всего 6,2 литра вина в год против порядка 13 литров в 1975 году.

Пик потребления водки в России пришелся на 1995-й. С тех пор спрос на этот алкогольный напиток каждый год /продолжает падать.

Продажи вина падают по всему миру. По итогам 2023 года мировое потребление этого алкогольного напитка достигло минимума с 1996 года.

Ранее стало известно, когда и на сколько подорожают вина из Италии и Испании в российских магазинах.

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