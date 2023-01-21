Поляки научат украинцев управлять немецкими танками

Несмотря на отказ Германии в танках Leopard 2, Украина начнет учиться управлять ими в Польше, сообщил украинский министр обороны Алексей Резников. По его словам, это стало возможным благодаря инициативам Варшавы и Лондона по передаче танков Leopard и Challenger. В Минобороны Украины надеются, что Германия «в спокойном режиме» дойдет до решения о передаче танков Киеву, а к тому времени ряд танковых экипажей уже обучится управлению техникой.

Страны, у которых есть на вооружении немецкие танки Leopard 2, могут начать учить украинских военных пользоваться ими, хотя обязательств по передаче этих танков Киеву до сих пор нет. Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью «Голосу Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый «формат Рамштайн»).

«У нас есть прорыв — это возможность для стран, владеющих танками Leopard, начинать учебные миссии, курсы для наших танковых экипажей. С этого мы начнем, а потом будем дальше двигаться», — сообщил Резников.

Глава Минобороны также выразил надежду, что Германия «в спокойном режиме по проведению собственных внутренних консультаций дойдет до решения» о передаче танков Украине. Без согласия Берлина другие страны, в том числе Польша и Финляндия, не могут отправить Leopard 2 Украине, поскольку этот тип танков производится в ФРГ. Польша ранее согласилась на передачу 14 танков, но поставить их смогут только после согласия Германии на реэкспорт.

«Я оптимистично на это смотрю. Потому что первый шаг сделан: начнем обучение [украинских] экипажей программы на Leopard 2», — отметил Резников.

Он рассказал, что договоренности об учениях были достигнуты благодаря инициативам Польши по передаче танков Leopard и Великобритании в отношении Challenger. На обучение украинцев управлению Leopard 2 согласие Германии не нужно.

В своем Twitter украинский министр обороны сообщил об «откровенном разговоре» относительно танков со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

«Продолжение будет. Я также поблагодарил правительство Германии и немецкий народ за военную помощь Украине и гостеприимство на Рамштайн-8», — написал Резников.

Договориться о поставках не удалось

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что на заседании Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне не удалось договориться о поставках танков.

«Мы обсуждали возможную поставку танков Leopard 2, однако договорится не удалось. Среди партнеров нет единого мнения», — сказал Писториус.

По его словам, есть веские причины для отправки необходимой военной техники ВСУ, но также есть причины, чтобы этого не делать.

«Все за и против должны быть взвешены», — подчеркнул он и добавил, что последнее слово в этом вопросе остается за канцлером Германии Олафом Шольцем.

Глава Минобороны ФРГ назвал ложью заявления СМИ о том, что Берлин стоит на пути создания коалиции для отправки тяжелых танков Украине. Писториус признал, что не может спрогнозировать, когда будет принято решение и каким оно будет, однако отметил, что поручил провести аудит запасов Leopard в резервах Бундесвера.

«Сотни «спасибо» — не сотня танков»

Киев просит Берлин предоставить украинской армии Leopard 2 с самого начала военных действий.

Президент страны Владимир Зеленский, обращаясь к участникам встречи на базе Рамштайн, вновь призвал власти Германии согласовать отправку танков.

«Я могу сотни раз вас поблагодарить, и это будет абсолютно заслуженно и справедливо, учитывая все то, что мы уже сделали. Но сотни этих «спасибо» — не сотня танков. Все мы можем использовать тысячи слов в дискуссиях, но я не могу поставить слова вместо пушек», — подчеркнул украинский президент.

Тем не менее, призыв Украины не повлиял на решение Германии. Ранее издание Politico писало, что позиция Шольца по отправке танков сильно зависит от позиции американского президента Джо Байдена. Берлин хочет сделать совместный шаг вместе с Вашингтоном.

Однако в Пентагоне считают, что американские танки Abrams — это «очень сложное и дорогостоящее оборудование», которое трудно эксплуатировать и ремонтировать. Глава Пентагона Ллойд Остин пытался убедить министра обороны Германии в необходимости одобрить поставки Leopard Киеву, но безуспешно, отмечал телеканал CNN.

На вопрос журналистов, должны ли США предоставить Украине несколько танков, чтобы разблокировать решения Берлина относительно Leopard 2, Ллойд Остин ответил: «Нет связи между предоставлением «Абрамсов» и «Леопардов». По его словам, Писториус согласен с ним, что решения Вашингтона и Берлина о предоставлении Украине танков не взаимосвязаны.

В Кремле считают, что возможная отправка на Украину тяжелых танков будет иметь «последствия со знаком минус», и призывают не преувеличивать влияние подобного решения на ситуацию в зоне военных действий.

«Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить, но добавят проблем для Украины, для украинского народа», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с «Известиями» бывший замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе выразил мнение, что отказ Германии от поставок Leopard объясняется «чувством исторической вины».

«Видимо, у немцев все-таки осталось чувство исторической вины перед нашим народом — когда немецкие танки убивали русских людей», — сказал он.

«Важно и то, что германский парламент высказался против. Правительство, конечно, может не учитывать мнение парламента, но это пойдет наперекор мнению избранных народом депутатов. Население выступает против того, чтобы немецкие танки, как во время Великой Отечественной, убивали граждан России», — заявил Орджоникидзе.

Однако он не исключил, что Польша может передать танки Украине, не считаясь с позицией Германии.

В общей сложности по всей Европе есть около 2000 танков Leopard разного уровня готовности. Каждый из них содержит 120-мм гладкоствольную пушку и 7,62-мм пулемет. Танк может развивать скорость 70 км/ч или 50 км/ч на бездорожье, а одной из его ключевых характеристик является маневренность.