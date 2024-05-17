Россиянин похитил трехлетнего сына у покинувшей его после скандала супруги

В Ростове-на-Дону мужчина похитил трехлетнего сына у покинувшей его после скандала супруги. Об этом со ссылкой на судебных приставов сообщает Ura.ru.

По информации агентства, между супругами произошел скандал, после которого женщина продала квартиру в Екатеринбурге и вместе с трехлетним ребенком уехала жить в Ростов-на-Дону, покинув мужа. Отмечается, что она не скрывала от отца мальчика местонахождение малолетнего и не препятствовала их общению.

Сообщается, что мужчина также приехал в Ростов-на-Дону и подкараулил супругу с сыном возле детсада. Он выхватил ребенка у матери и увез мальчика на автомобиле в неизвестном направлении. Женщина пыталась связаться с мужем, но безрезультатно.

Мать ребенка обратилась в суд, который обязал мужчину передать мальчика обратно, однако тот продолжил скрывать малолетнего. Приставы начали розыск и нашли его в течение девяти дней — оказалось, что отец скрывал его то у своей матери, то у бабушки.

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