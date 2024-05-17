Еще один лидер пропустит конференцию по Украине в Швейцарии

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамапоса не поедет в Швейцарию на саммит по Украине, который пройдет 15–16 июня. Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

«Нет, он туда не поедет», — отметил он.

Магвенья сослался на ряд конституционных процессов, которые будут проходить в Южно-Африканской республике после выборов президента страны, которые пройдут 29 мая.

17 мая стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не посетит саммит по Украине в Швейцарии.

16 мая пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопросов безопасности без участия Москвы является бесперспективным.

Конференция в швейцарском Бюргенштоке пройдет 15–16 июня. Российская сторона в ней участвовать не будет. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

Ранее Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине.