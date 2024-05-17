Фьюри побоялся взглянуть Усику в глаза на битве взглядов

Британский боксер Тайсон Фьюри избежал зрительного контакта с украинцем Александром Усиком в ходе битвы взглядов, предвосхищающей титульный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, который состоится 18 мая 2024 года.

По ходу мероприятия Усик четко направил свой взор в глаза оппоненту, в то время как Фьюри не стал вглядываться в глаза сопернику.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. Новая дата поединка — 18 мая 2024 года. Если бой будет опять перенесен, то виновника переноса оштрафуют на $10 млн из гонорара.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Александр Усик одним словом описал Тайсона Фьюри.