Стало известно, россияне каких знаков зодиака чаще берут кредиты

В январе — апреле чаще других заявки на потребительские кредиты оставляли россияне, родившиеся под знаком Козерога, Рака, Дев и Близнецов. Об этом говорится в исследовании «Банки.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По итогам первых четырех месяцев доля Козерогов в общем объеме заемщиков потребкредитов составила 8,9%, Дев — 8,7%, а Раков и Близнецов — 8,7% и 8,8% соответственно.

В топ-3 знаков зодиака, которые чаще всего брали ипотеку в январе — апреле, вошли Близнецы (8,8%), Раки (8,7%) и Козероги (8,6%).

Больше других кредитными картами и микрозаймами в первые четыре месяца 2024 года интересовались Козероги, Раки и Близнецы. На них пришлось по 8,8% оставленных заявок. В прошлом году лидирующие позиции занимали Тельцы и Овны.

Наименьший интерес ко всем кредитным продуктам проявляли Скорпионы. Их доля в общем числе запросов на потребительские кредиты и кредитные карты в течение анализируемого периода держалась на отметке 7,6%, на ипотеку снизилась с 7,6% до 7,5%, а на микрозаймы — с 7,8% до 7,6%.

До этого эксперт спрогнозировал всплеск отказов по потребкредитам после 1 июля.

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