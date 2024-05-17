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Россия и Китай договорились создать совместное производство машин на водороде

Россия и Китай планируют создать предприятие по выпуску автомобилей на водороде

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Россия и Китай могут создать совместное производство по выпуску автомобилей, работающих на водороде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольгу Насиковскую.

«Учитывая, что Китай уже имеет развитые технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, Россия может рассматривать закупку таких транспортных средств, а также возможность создания совместного предприятия на территории РФ для производства водородных транспортных средств. Это поможет активизировать рынок водородного транспорта в России и способствовать развитию соответствующей инфраструктуры», — сказала Насиковская.

О том, когда в России наладят выпуск водородных автомобилей совместно с Китаем, не сообщается.

До этого сообщалось, что цены на российский электромобиль «Атом» будут начинаться от 2,5 млн рублей. Выпуск машин начнется в III квартале 2025 года на заводе «Москвич». По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

Ранее россиянам назвали самые популярные автомобили с пробегом в России.

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